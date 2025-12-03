Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de las labores de plantación. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Salamanca da un paso histórico en la naturalización urbana con la plantación de más de 32.600 árboles

Se llevará a cabo en parques, calles y zonas forestales

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:40

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado un ambicioso plan de plantación de más de 32.600 árboles, un proyecto que supondrá un impulso histórico para la naturalización de la ciudad. Con una inversión superior a 631.000 euros, las plantaciones se llevarán a cabo en parques, zonas ajardinadas, plazas, medianas, rotondas, taludes, bulevares y zonas forestales durante las próximas semanas.

Los trabajos en entornos urbanos ya han comenzado en la rotonda del Quinto Pino y las calles Babia y Cabrera, y continuarán por la zona norte de la ciudad. Las plantaciones en zonas forestales están previstas para la próxima semana.

Para este proyecto se emplearán hasta 57 especies autóctonas y adaptadas a la ciudad, como arces, castaños, abedules, robles, almendros y sauces, entre otros. El objetivo es incrementar la biodiversidad, mejorar la conectividad ecológica y reforzar los servicios ecosistémicos, con beneficios directos sobre la salud urbana y el bienestar de los habitantes.

Actualmente, Salamanca cuenta con 18 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, el doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con la nueva plantación, la ciudad superará los 127.000 árboles en espacios verdes municipales, sin contar los árboles de la ribera del río Tormes, campus universitarios o patios privados, consolidándose como una de las ciudades españolas con mayor superficie verde per cápita.

El proyecto forma parte del Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y la estrategia Savia Red Verde, con la que el Ayuntamiento busca una ciudad más saludable, resiliente al cambio climático y con una mayor calidad de vida gracias a la presencia de naturaleza en entornos urbanos.

El esfuerzo de Salamanca en la conservación y expansión de sus árboles urbanos ha sido reconocido internacionalmente con el programa Tree Cities of the World 2024, de la FAO y Arborday Foundation, así como con el Premio Árbol 2022 del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA.

La plantación se realizará en distintas fases: los dos primeros lotes incluyen 1.110 árboles en 51 zonas urbanas, mientras que el tercer lote permitirá la plantación de 29.250 árboles en 12 áreas forestales y periurbanas, reforzando un anillo verde alrededor de la ciudad. Entre los beneficios de estas plantaciones se incluyen la lucha contra el cambio climático mediante sumideros de carbono, la protección frente a plagas y enfermedades y la mejora de la avifauna y los polinizadores urbanos.

Con esta iniciativa, Salamanca refuerza su compromiso con la naturaleza y la salud de sus habitantes, consolidándose como un referente en sostenibilidad y urbanismo verde en España.

