Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja con un carrito de bebé por la Plaza Mayor. ARCHIVO

Salamanca, la menor natalidad desde que existen datos y la mortalidad más baja de la década

Es la quinta provincia de España en la que más desciende la cifra de nacimientos

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:05

El aumento de la población que está experimentado Salamanca este año no tiene nada que ver con un aumento de la natalidad. Esta vinculado directamente con la llegada de inmigrantes. Los demuestran los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) que muestran que, atendiendo a los datos del primer semestre del año, 2025 es el año en el que menos nacimientos se han registrado, al menos, desde 2013 —ejercicio desde el que se ofrecen datos—.

En los seis primeros meses del año, vinieron al mundo en Salamanca 811 niños. Son 43 menos que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un descenso superior al 5 %. El descenso en la última década es de un 31,7 %. Entre enero y junio nacieron 377 bebés menos que en 2015.

Salamanca es la quinta provincia de España en la que más ha descendido la natalidad en la primera mitad del año. La caída solo es mayor en Melilla, Palencia, Baleares y Ceuta.

No solo desciende la natalidad, sino también la mortalidad. Hasta el 3 de julio, en las 31 primeras semanas del año, fallecieron en Salamanca 2.282 personas, la cifra más baja para este periodo anual desde 2014. Son casi cien muertes menos que el pasado ejercicio, lo que supone un descenso del 4,15 %.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  3. 3 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  4. 4 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá
  5. 5 Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero
  6. 6 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1, pero está estable
  7. 7 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  8. 8 Bendita gente de campo
  9. 9 «Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
  10. 10 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca, la menor natalidad desde que existen datos y la mortalidad más baja de la década

Salamanca, la menor natalidad desde que existen datos y la mortalidad más baja de la década