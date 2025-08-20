Salamanca, la menor natalidad desde que existen datos y la mortalidad más baja de la década Es la quinta provincia de España en la que más desciende la cifra de nacimientos

El aumento de la población que está experimentado Salamanca este año no tiene nada que ver con un aumento de la natalidad. Esta vinculado directamente con la llegada de inmigrantes. Los demuestran los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) que muestran que, atendiendo a los datos del primer semestre del año, 2025 es el año en el que menos nacimientos se han registrado, al menos, desde 2013 —ejercicio desde el que se ofrecen datos—.

En los seis primeros meses del año, vinieron al mundo en Salamanca 811 niños. Son 43 menos que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un descenso superior al 5 %. El descenso en la última década es de un 31,7 %. Entre enero y junio nacieron 377 bebés menos que en 2015.

Salamanca es la quinta provincia de España en la que más ha descendido la natalidad en la primera mitad del año. La caída solo es mayor en Melilla, Palencia, Baleares y Ceuta.

No solo desciende la natalidad, sino también la mortalidad. Hasta el 3 de julio, en las 31 primeras semanas del año, fallecieron en Salamanca 2.282 personas, la cifra más baja para este periodo anual desde 2014. Son casi cien muertes menos que el pasado ejercicio, lo que supone un descenso del 4,15 %.

