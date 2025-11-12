Salamanca llevará su Navidad a INTUR como reclamo turístico El alcalde garantiza «más novedades» tras la campaña de récord de 2024

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:34

La promoción de la Navidad salmantina será elegido para promocionar la capital en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR). «Vamos a hablar de nuestras propuestas navideñas», ha avanzado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, este miércoles durante su visita a las obras que ha comenzado en la plaza de San Cristóbal.

El regidor ha señalado que s hablará de la navidad «en un contexto provincial y también muy dirigido a un mercado muy cercano como es el portugués».

Garantizó que, tras el éxito del año pasado, «este año habrá más novedades».

Ha recordado que gracias a la apuesta navideña de 2024, cuando por primera vez se instaló en el entorno de las Catedrales un parque navideño, la ocupación hotelera fue de récord. «Vamos a ver si este año seguimos destacando con las propuestas que vamos a presentar«.