Salamanca lanza una nueva edición del Festival Jóvenes Talentos con 12.000 euros en premios La participación en este festival es gratuita y podrá ser individual o de forma colectiva | Las obras se pueden presentar hasta el 16 de octubre

Celia Luis Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:36 Comenta Compartir

«El objetivo es promocionar el talento artístico y las habilidades creativas de nuestros jóvenes, así como ofrecerles oportunidades para que puedan desarrollar su vida personal y profesional en Salamanca», ha destacado el concejal de Juventud, Pedro Martínez en la presentación de la octava edición del Festival Jóvenes Talentos del Ayuntamiento de Salamanca para reconocer, premiar y promocionar el talento artístico y la creatividad de los jóvenes de la ciudad con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años. Esta nueva convocatoria que repartirá un total de 12.000 euros en premios.

Según ha destacado el concejal, «esta propuesta se enmarca en el apoyo permanente que presta el Consistorio al colectivo de los jóvenes mediante el impulso de actividades y programas que dan respuesta a sus demandas e intereses y a la promoción y el fomento de la creatividad y el desarrollo de sus habilidades artísticas».

Al igual que en ediciones anteriores, el festival constará de dos fases: una de selección y otra de actuación, y tendrá dos categorías según edad, de 14 a 21 años y de 22 a 35 años. Cada una de ellas tendrá un primer premio de 2.000 euros, un segundo de 1.500 euros, un tercero de 1.100 euros, un cuarto premio de 800 euros y un quinto de 600 euros. Por su parte, las categorías se agruparán en las siguientes diez modalidades: artes circenses, beatbox, canción, cuentacuentos, danza, interpretación musical, magia, microteatro, monólogos y poesía recitada o dramatizada.

La participación en este certamen es gratuita y las propuestas se pueden presentar tanto de forma individual como colectiva, pudiendo presentar una única candidatura por modalidad y hasta un total de dos. Todos los interesados en participar en el Festival Jóvenes Creadores 2025 pueden presentar sus propuestas hasta el jueves, 16 de octubre, y deberán dirigirse al Espacio Joven, tanto de forma presencial, como por correo postal o por vía electrónica.

Todas las propuestas seleccionadas en la primera fase del certamen se representarán en la gala final, que se celebrará el 7 de noviembre en el Teatro Liceo. «En esta gala contaremos con actuaciones de artistas invitados, novedades y mucha diversión por lo que animo a todos los salmantinos a reservar la fecha en sus agendas», ha señalado Martínez. Las bases del certamen pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Salamanca.

Los ganadores de la séptima edición

David Heredero y Juana se convirtieron en los grandes triunfadores de la séptima edición del Festival de Jóvenes Talentos. En la categoría de 14 y 21 años, el jurado seleccionó como ganador a David Heredero García por la propuesta 'Silence evolution'. En la categoría de 22 a 35 años, el triunfo fue para Juan Anselmo Rodilla Fragas (Juana) por 'Nos miraban flipando'.