Salamanca estudia derivar cirugías sencillas a otros hospitales públicos de Castilla y León

El Hospital de Salamanca está valorando distintas fórmulas encaminadas a seguir reduciendo las listas de espera quirúrgicas durante 2023.

En la última reunión mantenida con la Permanente de la Junta de Personal, el gerente del Complejo, Luis Ángel González, expuso alguna de la ideas y habló de apoyarse en otros hospitales de Sacyl, del mismo modo que las provincias más cercanas envían de forma sistemática pacientes para operarse en el Complejo Asistencial.

El perfil de paciente que el Hospital de Salamanca recibe procedente de otras provincias es el de un enfermo que no puede operarse en su propia ciudad porque no disponen de cirujanos formados en determinadas técnicas o porque la tecnología que necesita solo está disponible en Salamanca.

En cambio, el tipo de paciente que Salamanca podría enviar a Zamora o Ávila sería un enfermo poco complejo: operaciones sencillas que se realizan habitualmente en todos los hospitales, pero que fuera de Salamanca tienen menos lista de espera.

“En Salamanca ya sabemos la lista de espera que tenemos ahora mismo. Para una operación que no sea muy grave te toca esperar bastantes meses, mientras que en otras provincias pueden estar más desahogados. Lo que nos han comentado, a modo de idea, es ofrecerle esa posibilidad al paciente y que luego él decida, sin presión, si prefiere ser operado lo antes posible, aunque tenga que ser en Zamora, o en Ávila, por ejemplo”, explica Juan Manuel García Paíno, médico de CESM y miembro de la Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca.

La ‘autoconcertación’ con hospitales cercano no supone ninguna novedad. Ya se llevó a cabo años atrás, con envíos de pacientes hasta ciudades más lejanas como Burgos. La experiencia no fue del todo satisfactoria, sobre todo por la incomodidad del viaje, y buena parte de los pacientes salmantinos las rechazaban. También es cierto que, por entonces, las listas de espera y las demoras no eran tan altas como las actuales.