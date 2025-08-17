Salamanca despunta en España por su acelerón en el encarecimiento de la vida Encadena tres meses con unas de las subidas anuales del IPC más elevadas de todo el país

Carlos Rincón Domingo, 17 de agosto 2025, 17:39 Comenta Compartir

Los precios suben en Salamanca más rápido que en la mayor parte de España. El ritmo al que se encarece el coste de la vida en esta provincia despunta. El pequeño descenso de precios respecto a junio puede enmascarar esta tendencia pero lo cierto es que, salvo en Castellón, Baleares y Ceuta, no hay en todo el país una subida anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) superior al 3,3 % registrada este julio en Salamanca, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

Este no es un hecho aislado. En junio el incremento fue del 3 % respecto a doce meses antes, el segundo más elevado del país, por detrás tan solo de Castellón. Y en mayo también fue el cuarto territorio donde más despuntó el IPC. Son tres meses consecutivos en los que el coste de la vida sube a un ritmo superior al de la mayor parte de España.

Aunque no es el único factor, la cesta de la compra tiene mucho que ver en ello. Solo en Valladolid y Ávila los precios de la alimentación y bebidas no alcohólicas han subido en los últimos doce meses más que en Salamanca. Ya en junio los supermercados de la provincia ya se encontraban entre aquellos de España en los que más se habían encarecido los productos. No hay que los alimentos que se compraban por 100 euros hace cinco años cuestan hoy en los establecimientos salmantinos 36,64 euros más, según los datos del INE. De ahí que, según los datos de la séptima edición del estudio 'KPIs de Compra 2025', realizado por Gelt junto con Aecoc Shopperview, los consumidores hayan reducido el tamaño de su cesta de la compra, pasando de 23 a 12 productos en cuatro años impulsado por el aumento de los precios de productos y alimentos. Para compensar esta disminución, los consumidores acuden más veces a los supermercados, fragmentando así su gasto a lo largo del mes.

Pero ese acelerón en el coste de la vida no se debe solo a la cesta de la compra. El pasado julio Salamanca marcó las mayores subidas anuales de España en servicios sanitarios del 4,2 %, solo superada en Cuenca y Guipúzcoa. Y en ninguna provincia el encarecimiento de los libros y artículos de papelería es mayor al 4,2 % de Salamanca.

Salamanca vivió en julio la mayor subida anual del IPC en más de un año. Desde mayo de 2024 no se registraba un encarecimiento del coste de la vida superior al 3,3 %. La situación es muy similar con la cesta de la compra. Llenar el frigorífico cuesta ahora a las familias un 3,8 % más que doce meses antes. Es, solo por detrás de este junio, el mayor encarecimiento desde febrero de 2024.

Pero el gran impulso para que el IPC se haya elevado llega de la energía. El subgrupo de productos integrado por la electricidad, el gas y otros combustibles se encareció en julio un 11,2 %. Ciertamente entre noviembre de 2024 y febrero de este año se vivieron subidas mayores que llegaron al 19,5 %, pero aun así el incremento del pasado mes es el quinto mayor desde septiembre de 2022. No hay que olvidar que hace un año los precios de la luz experimentaron importante bajadas después de dejar atrás meses en los que estuvieron disparados por la invasión rusa de Ucrania.