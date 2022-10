Salamanca descubre el hombre que esconde la Sábana Santa de Turín

“Si no veo en sus manos las llagas de los clavos (...) no lo creeré”. Así relata San Juan en su Evangelio el episodio en el que Santo Tomás tuvo que ver para creer en la Resurrección de Cristo. La Catedral de Salamanca acogió ayer en primicia mundial el estreno de una escultura hiperrealista del cuerpo que pudo envolver la Sábana Santa dentro de la exposición ‘The Mystery Man’. La imagen, realizada bajo criterios estrictamente forenses y no estéticos ni artísticos, es una recreación exacta volumétrica e hiperrealista del cuerpo crucificado que se conserva bajo la tela de Turín.

Hasta el momento que se desveló la imagen, solo 14 personas habían visto la escultura, incluido el comisario de la muestra, Álvaro Blanco. La tortura reflejada sobre el hombre bajo la Sábana Santa huye del idealismo y refleja los más de 150 impactos recibidos en la flagelación y las 250 heridas distribuidas por todo el cuerpo en forma de abanico.

La imagen está realizada con látex y silicona, pelo humano, 75 kilos de peso y 1,78 metros de altura basado en los puntos sangrantes de los pies, piernas y rodillas, entre otras. Con ello se ha reconstruido antropológicamente el cuerpo de Jesús de una manera completamente diferente a lo que lo había hecho hasta ahora. “Los pintores han tratado de representar su imagen y, este jueves por primera vez, vamos a ver ese cuerpo lo más fidedigno y carente de todo movimiento artístico y de una calidad hiperrealista”, destacó el comisario de la muestra.

La escultura es la pieza central sobre la que se articulan seis salas en las que se profundiza sobre la historia de la Sábana Santa y de Jesús de Nazaret. “Yo tengo claro que el hombre que estaba bajo la Síndone era Jesús”, señala Blanco tras años de estudio, aunque aclaró que la muestra no está reservada solo para católicos, sino para todos aquellos que tengan curiosidad por el objeto más estudiado por la sociedad.