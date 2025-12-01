Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los operarios municipales, trabajando en la calle Rosario en la mañana de este lunes.
Los operarios municipales, trabajando en la calle Rosario en la mañana de este lunes. VÍDEOS: M. B.

Salamanca culmina el plan de asfaltado de este año: San Justo, Imperial, El Grillo y el Zurguén, en obras esta semana

Este martes se abrirá al tráfico la calle Rosario, donde estas labores llevan acometiéndose desde el pasado 17 de noviembre

Salamanca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:55

Comenta

Este lunes, 1 de diciembre, han comenzado los trabajos de asfaltado en la calle San Justo, que se retrasaron el pasado viernes debido a la celebración de las fiestas de Educación. Las labores forman parte del plan de renovación de calles del centro de Salamanca y continuarán de manera escalonada a lo largo de la semana.

Este martes, los trabajos se trasladarán a la calle Imperial, mientras que, el miércoles, será el turno de la calle del Grillo y, el jueves, del Zurguén, dándose así por finalizada la campaña de este año.

Por su parte, la calle Rosario abrirá al tráfico este martes, después de que hoy se aplique la última capa de asfaltado. Esta histórica vía, que durante años estuvo empedrada, se ha despedido de los adoquines para adaptarse al paso del bus urbano, que tendrá una nueva ruta de acceso a la Gran Vía por esta calle. El cambio responde a la necesidad de soportar el tránsito constante de vehículos pesados, ya que el paso frecuente de autobuses y otros transportes urbanos deteriora rápidamente los tramos adoquinados.

