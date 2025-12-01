Salamanca culmina el plan de asfaltado de este año: San Justo, Imperial, El Grillo y el Zurguén, en obras esta semana Este martes se abrirá al tráfico la calle Rosario, donde estas labores llevan acometiéndose desde el pasado 17 de noviembre

Elena Martín Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:55

Este lunes, 1 de diciembre, han comenzado los trabajos de asfaltado en la calle San Justo, que se retrasaron el pasado viernes debido a la celebración de las fiestas de Educación. Las labores forman parte del plan de renovación de calles del centro de Salamanca y continuarán de manera escalonada a lo largo de la semana.

Este martes, los trabajos se trasladarán a la calle Imperial, mientras que, el miércoles, será el turno de la calle del Grillo y, el jueves, del Zurguén, dándose así por finalizada la campaña de este año.

Por su parte, la calle Rosario abrirá al tráfico este martes, después de que hoy se aplique la última capa de asfaltado. Esta histórica vía, que durante años estuvo empedrada, se ha despedido de los adoquines para adaptarse al paso del bus urbano, que tendrá una nueva ruta de acceso a la Gran Vía por esta calle. El cambio responde a la necesidad de soportar el tránsito constante de vehículos pesados, ya que el paso frecuente de autobuses y otros transportes urbanos deteriora rápidamente los tramos adoquinados.