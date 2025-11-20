Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jesús Baigorri presenta la exposición ante la atenta mirada de Axo Fernández, Severiano Hernández y Juan Carlos Moreno. ALMEIDA

Salamanca conmemora con una exposición inédita los 80 años de los Juicios de Núremberg

'Intérpretes de lenguas en torno a 1945. Ecos de la historia' es el título de la muestra que puede verse en el Centro de la Memoria Histórica hasta el 8 de febrero de 2026

José Ángel Montero

José Ángel Montero

Salamanca

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:30

El 20 de noviembre es una fecha que viene marcada no sólo por la muerte de Franco, sino que también coincide con el inicio de los Juicios de Núremberg, en los que fueron procesados los máximos responsables nazis y sus colaboradores de la Segunda Guerra Mundial. Ochenta años después, Salamanca, a través del Centro Documental de la Memoria Histórica, ha querido sumarse a este recuerdo con la organización en su sede de la Plaza de Los Bandos de una muestra inédita sobre estos acontecimientos. 'Intérpretes de lenguas en torno a 1945. Ecos de la historia' es el título de esta muestra inédita en la que se reúnen fotografías, documentos, objetos y libros vinculados con dicho proceso y, especialmente, relacionados con los traductores y el papel fundamental que ejercieron en Núremberg.

La muestra, que permanecerá expuesta hasta el 8 de febrero de 2026, ha sido organizada por el grupo de investigación Alfaqueque, vinculado al Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca y cuenta con la colaboración especial de la Fundación Yuste y de la colección privada de Anxo Fernández, que han aportado algunos de sus fondos más singulares a esta muestra, en la que también participa el Centro Documental de la Memoria Histórica a través de una selección de documentos de los fondos del archivo personal de Mark Priceman, miliciano del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) durante la Guerra Civil española, oficial americano, miembro de la inteligencia estadounidense y uno de los traductores principales en los juicios de Núremberg. «Hoy podemos decir que este fondo se encuentra en el Centro de la Memoria gracias a la labor del profesor Jesús Baigorri», señala el director del centro, Severiano Hernández.

La muestra está comisariada por los profesores Concha Otero, de la Universidad de Hildesheim, y Jesús Baigorri, de la Universidad de Salamanca, y tiene como objetivo principal la difusión del papel decisivo de los traductores, especialmente en los Juicios de Núremberg, donde por primera vez se utiliza la interpretación simultánea. «Jugaron un papel protagonista y supuso el anticipo de la profesionalización de la interpretación simultánea en las organizaciones internacionales», subraya el presidente de la Fundación Yuste, Juan Carlos Moreno, para quien esta muestra «más allá de la belleza dentro de la tragedia de las imágenes, lo que hace es recordar lo que pasó hace 80 años, en una Europa que creíamos superada, pero que no lo está», apostilla.

Por eso, esta exposición representa «un homenaje al equipo de intérpretes que hicieron posible que el Tribunal pidiera juzgar a los nazis y sus colaboradores», ratifica la comisaria Concha Otero, consciente de que «cada paso en favor del diálogo contribuye a la paz y al respeto». Pero también es un «reconocimiento a los servicios de interpretación que han sentado las bases de una profesión que no deja de crecer desde entonces», apostilla el también comisario, Jesús Baigorri.

La muestra reúne más de setenta fotografías, una serie de documentos (entre ellos acreditaciones y nombramientos de intérpretes), libros, manuales y objetos vinculados con la labor de los intérpretes.

