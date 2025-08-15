Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Juguetes falsificados intervenidos por la Guardia Civil. GUARDIA CIVIL

Salamanca concentra la mayoría de artículos falsos incautados por vulnerar la propiedad intelectual

La provincia registró 913 objetos intervenidos, más del 94 % del total de Castilla y León

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:34

La provincia se situó en 2024 a la cabeza de Castilla y León en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, con 913 artículos falsificados intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta cifra supone más del 94% del total de objetos requisados en la Comunidad, que ascendió a 970, según la estadística publicada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema) y recogida en el Portal Estadístico de Criminalidad.

El dato de Salamanca contrasta con el resto de provincias: León registró 40 artículos intervenidos, Segovia 15 y Valladolid y Zamora apenas uno cada una. A nivel autonómico, las incautaciones casi triplican las cifras de 2023, cuando se contabilizaron 305 objetos.

En cuanto a la naturaleza de los bienes intervenidos en Salamanca, la estadística oficial señala que no se trataba de CD, DVD ni artículos análogos, material reprográfico, software, productos informáticos o electrónicos. Todos ellos se engloban en el apartado residual «otros», lo que apunta a que podrían ser principalmente artículos textiles y complementos como ropa, bolsos, calzado o incluso juguetes falsificados, categorías habituales en este epígrafe según la metodología del Ministerio.

Ninguna de las incautaciones en la provincia se realizó en la vía pública. En Castilla y León, la mayoría (948) se encuadraron en el epígrafe «resto» de lugares de intervención, que engloba espacios distintos a domicilios, establecimientos o recintos abiertos. A nivel regional, también se llevaron a cabo tres intervenciones en viviendas y 19 en locales comerciales.

El contexto regional confirma que la problemática no es aislada. Este 2025, en el marco de la operación Géminis, la Policía Nacional, junto a la Policía Municipal de Ponferrada y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria

