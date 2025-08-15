Salamanca concentra la mayoría de artículos falsos incautados por vulnerar la propiedad intelectual La provincia registró 913 objetos intervenidos, más del 94 % del total de Castilla y León

Ángel Benito Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 17:34

La provincia se situó en 2024 a la cabeza de Castilla y León en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, con 913 artículos falsificados intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta cifra supone más del 94% del total de objetos requisados en la Comunidad, que ascendió a 970, según la estadística publicada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema) y recogida en el Portal Estadístico de Criminalidad.

El dato de Salamanca contrasta con el resto de provincias: León registró 40 artículos intervenidos, Segovia 15 y Valladolid y Zamora apenas uno cada una. A nivel autonómico, las incautaciones casi triplican las cifras de 2023, cuando se contabilizaron 305 objetos.

En cuanto a la naturaleza de los bienes intervenidos en Salamanca, la estadística oficial señala que no se trataba de CD, DVD ni artículos análogos, material reprográfico, software, productos informáticos o electrónicos. Todos ellos se engloban en el apartado residual «otros», lo que apunta a que podrían ser principalmente artículos textiles y complementos como ropa, bolsos, calzado o incluso juguetes falsificados, categorías habituales en este epígrafe según la metodología del Ministerio.

Ninguna de las incautaciones en la provincia se realizó en la vía pública. En Castilla y León, la mayoría (948) se encuadraron en el epígrafe «resto» de lugares de intervención, que engloba espacios distintos a domicilios, establecimientos o recintos abiertos. A nivel regional, también se llevaron a cabo tres intervenciones en viviendas y 19 en locales comerciales.

El contexto regional confirma que la problemática no es aislada. Este 2025, en el marco de la operación Géminis, la Policía Nacional, junto a la Policía Municipal de Ponferrada y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria