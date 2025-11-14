Salamanca y Ciudad Rodrigo invitan al turismo luso con su Ruta de Navidad Impulsarán en las redes sociales una ruta festiva conjunta para atraer visitantes. Carbayo: «La demora de la electrificación férrea lastra la llegada de visitantes»

Roberto Zamarbide Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:43 Comenta Compartir

Salamanca y Ciudad Rodrigo se volcarán en las redes sociales para atraer visitantes del otro lado de la Raya con una iniciativa conjunta. Los alcaldes Carlos García Carbayo y Marcos Iglesias Caridad presentaron, en la Feria Internacional de Turismo Interior (INTUR), una ambiciosa campaña de promoción dirigida al público portugués, un mercado estratégico por su proximidad geográfica, vínculos históricos y creciente interés en los destinos navideños del oeste peninsular. La iniciativa se articula como una acción publicitaria en redes sociales destinada a crear una ruta festiva que combine la programación de 'Salamanca es Navidad' y 'Ciudad Rodrigo, Estrella de la Navidad', con el objetivo de atraer a miles de visitantes del país vecino durante estas semanas.

La campaña, que ya está en marcha y se prolongará hasta el 6 de enero, tendrá como pieza central un atractivo y dinámico reel grabado específicamente para audiencias lusas, con textos y locución en portugués. El vídeo se difundirá en Instagram, Facebook, TikTok y X, y pone el acento en los lazos culturales y afectivos que unen a la provincia salmantina con Portugal, a la vez que invita a descubrir la iluminación, la ambientación monumental y la extensa agenda festiva preparada por ambas ciudades.

Ampliar

Territorios objetivo

El plan de difusión se dirige principalmente a grandes núcleos urbanos situados a unas tres horas por carretera de la provincia: Oporto, Coímbra, Aveiro, Guarda, Viseu y Bragança. No obstante, la campaña abarcará también Lisboa —pese a su mayor distancia— por su peso demográfico, ya que su área metropolitana supera los tres millones de habitantes. El Consistorio salmantino subraya que este mercado representa un enorme potencial de crecimiento si se mejora la conexión por tren. En este sentido, García Carbayo recordó que la electrificación de la línea hasta la frontera acumula más de cinco años de retraso por parte del Gobierno central y señaló que la llegada del tren rápido a Portugal incrementaría significativamente el flujo de viajeros lusos si uno de sus ramales pasara por Salamanca.

Durante su intervención, Carbayo subrayó el éxito obtenido la pasada Navidad, cuando Salamanca y Ciudad Rodrigo se posicionaron “de manera muy destacada” en el panorama del turismo navideño, gracias a su apuesta por una decoración singular en enclaves monumentales y un programa de actividades diverso y de gran alcance.

Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo, incidió en los elementos compartidos por ambas localidades, como “esa piedra dorada de Villamayor que nos identifica y nos hace únicos”. Recordó que la ciudad mirobrigense ha preparado más de 30 actividades, entre ellas una tirada de fuegos artificiales junto a los Reyes Magos y el sorteo de un coche el 3 de enero, con el fin de dinamizar el comercio local. Iglesias agradeció a Salamanca la colaboración en esta campaña conjunta y valoró que “seamos la puerta de entrada para nuestros vecinos portugueses de cara a la Navidad salmantina”.