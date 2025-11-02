Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Primer encuentro de Participación Local, con las asociaciones de vecinos. ARCHIVO

Salamanca celebrará su cuarto Encuentro de Participación Local para «dar voz a los barrios»

Las jornadas pretenden dar voz a los ciudadanos para que participen en el diseño del presente y futuro de Salamanca

Olga MY

Salamanca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

El próximo miércoles, 5 de noviembre, se celebrará el cuarto Encuentro de Participación Local en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados, organizado por el Ayuntamiento, que continúa dando voz a los salmantinos y salmantinas.

El objetivo de la jornada será ofrecer una mayor visibilidad a la labor que desempeñan las asociaciones de vecinos, compartir experiencias o incentivar la participación en los barrios de la ciudad.

El encuentro tendrá lugar a las 17:30 horas. Su apertura correrá a cargo de Roberto Martín, concejal de Participación Social y Voluntariado. Después, se dará paso a los testimonios del fundador y presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, Víctor Ventoso, y del secretario de Defensa Mayor, Argimiro Pérez Estévez.

La Policía Local ofrecerá actividades a las 18:00 horas, previas a la mesa redonda que dará por finalizado el encuentro. En ella, participarán representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa), la Asociación a Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, la Asociación Colectivo Khora y la Asociación de Vecinos Puentelave.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuenta atrás para decir adiós a un oficio de los que ya no quedan: «Mi cuñado me dijo que iba bien y se ganaba dinero»
  2. 2 Violenta noche de Halloween en Salamanca: dos jóvenes acaban hospitalizados tras sendas agresiones
  3. 3 Trasladada al Hospital una mujer atropellada por un turismo en la Gran Vía
  4. 4 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  5. 5 Herido un camionero al volcar un remolque en Terradillos
  6. 6 Herida tras una colisión por alcance en Alba de Tormes
  7. 7 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  8. 8 Unionistas mantiene la seriedad en defensa y suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la derrota (0-0)
  9. 9 Desarticulada una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet con detenidos en Salamanca
  10. 10 No es una plaga: es el vuelo nupcial de las hormigas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca celebrará su cuarto Encuentro de Participación Local para «dar voz a los barrios»

Salamanca celebrará su cuarto Encuentro de Participación Local para «dar voz a los barrios»