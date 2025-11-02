Salamanca celebrará su cuarto Encuentro de Participación Local para «dar voz a los barrios» Las jornadas pretenden dar voz a los ciudadanos para que participen en el diseño del presente y futuro de Salamanca

El próximo miércoles, 5 de noviembre, se celebrará el cuarto Encuentro de Participación Local en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados, organizado por el Ayuntamiento, que continúa dando voz a los salmantinos y salmantinas.

El objetivo de la jornada será ofrecer una mayor visibilidad a la labor que desempeñan las asociaciones de vecinos, compartir experiencias o incentivar la participación en los barrios de la ciudad.

El encuentro tendrá lugar a las 17:30 horas. Su apertura correrá a cargo de Roberto Martín, concejal de Participación Social y Voluntariado. Después, se dará paso a los testimonios del fundador y presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, Víctor Ventoso, y del secretario de Defensa Mayor, Argimiro Pérez Estévez.

La Policía Local ofrecerá actividades a las 18:00 horas, previas a la mesa redonda que dará por finalizado el encuentro. En ella, participarán representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa), la Asociación a Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, la Asociación Colectivo Khora y la Asociación de Vecinos Puentelave.