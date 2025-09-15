Salamanca será la capital mundial de expertos en los estudios de Brasil La Universidad acogerá el V Congreso Internacional de Asociaciones de Brasilianistas que contará con 350 expertos

«Salamanca será la capital mundial de los especialistas en estudios brasileños». El director del Centro de Estudios Brasileños, José Manuel Santos, ha presentado este lunes el V Congreso Internacional de la ABRE (Asociación de Brasilianistas en Europa) que se celebrará en Salamanca del 16 al 19 de septiembre de 2025.

El director ha destacado la importancia de esta cita que reunirá a 350 inscritos procedentes de 23 países distintos en el que se abordarán hasta 55 paneles temáticos diferentes.

El acto de apertura tendrá lugar el 16 de septiembre a las 17:00 horas en el Paraninfo del Edificio Histórico e irá seguido de la conferencia inaugural impartida por el escritor Antonio Maura.

Por otro lado, el 18 de septiembre, a las 18:00 horas, tendrá lugar en el Aula Unamuno, la Asamblea General de la ABRE, en que podrá participar todos los socios que lo que lo deseen y en la que se nombrará al profesor José Manuel Santos nuevo presidente de la Asociación para los próximos dos años.

El congreso concluirá el 19 de septiembre con una mesa redonda en la que se abordará el pasado, presente y futuro de las relaciones entre Brasil y España.

Con este congreso arrancará el 25 aniversario del Centro de Estudios Brasileños, en el que se quiere reivindicar la importancia de Brasil para la Universidad de Salamanca como un «referente» en el país. Santos ha recordado que hay alrededor de 400 estudiantes brasileños en Salamanca. «Hoy somos un referente y la intención es que el número de estudiantes siga creciendo».