Salamanca, capital de las legumbres

El Ayuntamiento de Salamanca organiza, hasta este 30 de noviembre, la IX edición de la Semana de las Legumbres dentro de su firme compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables entre los salmantinos con el objetivo de contribuir a la mejora de su bienestar y calidad de vida.

Este consolidado y popular evento, en el que colaboran la Diputación Provincial de Salamanca; los clubes de promoción gastronómica 'Salamanca para Comérsela' y 'Salamanca en Bandeja'; la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de La Armuña; la Marca de Garantía Garbanzo de Pedrosillo; Salamanca, Ciudad del Español;, los tres mercados municipales; y la asociación de vecinos ZOES, reconoce la riqueza agrícola de la provincia salmantina, apoyando así a los productores locales, además de poner en valor la cultura gastronómica y sus tradiciones ligada a platos de cuchara y otras propuestas más innovadoras.

Este año, un total de 16 restaurantes adheridos a 'Salamanca para Comérsela' y 14 establecimientos hosteleros del barrio del Oeste están ofreciendo una atractiva selección de platos y pinchos elaborados con legumbres, destacando de este modo su versatilidad en la cocina y su alto valor nutricional.

Por otra parte, y teniendo en cuenta la buena acogida del pasado año, el Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto organizar, en el marco de la programación de la IX edición, un concurso de recetas a base de este producto local, en el que podrán participar todas las personas sin límite de edad que no tengan vinculación profesional con el sector de la hostelería y la cocina. Sólo se admitirá una receta por participante y el jurado premiará la originalidad, presentación y el uso de ingredientes locales. Las recetas, junto con una fotografía, se pueden enviar hasta el 3 de diciembre, al email escueladeconsumo@aytosalamanca.es, y de forma presencial en la sede de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, situada en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados. Se han establecido tres premios: el primero, una comida en uno de los restaurantes colaboradores de la novena edición, una cesta de legumbres de origen local y la inclusión de la receta en el recetario de la Semana de las Legumbres del próximo año; el segundo, una cesta de legumbres y también la inclusión en dicho recetario, y el tercero, una cesta de legumbres.

Asimismo, el Museo del Comercio acogerá hasta el 22 de febrero la exposición fotográfica 'Rostros circunvolares de La Armuña', firmada por el artista Victorino García Calderón, y que está compuesta por 35 instantáneas que narran la historia que hay detrás de los habitantes de la comarca armuñesa.

