Salamanca calienta motores para las fiestas y presenta un programa con 114 actos

Marino Hernández Jueves, 24 de julio 2025, 12:56 | Actualizado 13:39h. Comenta Compartir

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este jueves el cartel anunciador de las Ferias y Fiestas de septiembre, en honor a Santa María de la Vega, así como el programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento del 6 al 15 de septiembre.

Más de un centenar de propuestas que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad y que incluyen conciertos, fuegos artificiales, batucadas, teatro, charangas y cabezudos, folclore tradicional y actividades deportivas.

El cartel anunciador de las ferias ha sido realizado por la artista salmantina Belén Cobaleda que, tal como ella misma explica, es una ventana abierta a nuestras raíces. En él, un grupo de charras, orgullosas de su herencia, bailan con solemnidad ante el altar mayor de la Catedral Vieja, en el corazón espiritual de Salamanca. En el centro de la escena, la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad, preside con dulzura y fuerza esta celebración que une generaciones.

Este momento simbólico refleja la esencia de las fiestas: una unión entre lo sagrado y lo popular, entre lo íntimo y lo colectivo. El folclore charro, con sus trajes, su música y sus danzas, se convierte en ofrenda viva, en expresión de agradecimiento y devoción a la Virgen que, desde hace siglos, vela por Salamanca.

Las fiestas en honor a la Virgen de la Vega son también una oportunidad para mostrar al mundo el alma de Salamanca: su hospitalidad, su riqueza cultural, su patrimonio único, su gastronomía y su vida vibrante. La ciudad se engalana para recibir a quienes vienen a disfrutar de conciertos, actividades, procesiones y encuentros que llenan las calles de alegría y emoción.

Este cartel no solo anuncia unas fiestas: es una invitación a sentirnos parte de algo más grande, a celebrar juntos lo que somos y lo que compartimos. Porque en Salamanca, cada septiembre, la tradición se hace presente… y la Virgen de la Vega nos reúne bajo su mirada protectora.

'He querido que este cartel mantuviera la unidad visual con el cartel anunciador de las fiestas de San Juan de Sahagún utilizando la misma técnica y paleta cromática, con este amarillo que en mi memoria representa a Salamanca. He partido de una fotografía actual que hice del Altar Mayor de la Catedral, y después he combinado técnicas de grabado, pintura acrílica y óleo con técnicas digitales para llegar a la imagen actual', explica Belén Cobaleda.

Belén Cobaleda es licenciada en Historia del Arte y Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Ha realizado diversas exposiciones colectivas e individuales en galerías, ferias de arte y salas de exposiciones.

Cuenta con varios premios y su obra se encuentra en diferentes colecciones pública y privadas como: el Museo Olímpico de Barcelona, Fundación Antonio Gala, Royal Premier Hotels, Diario Marca, Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, Diputación de Salamanca, Fundación Gaceta, Ejército del Aire, Ejército de tierra, Armada española, Universidad de Salamanca, Colección BMW, Ayuntamiento de Salamanca, Caja Burgos, Royal Talens S.A o Fondos de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, entre otras.

Los conciertos de Ferias y Fiestas

La programación musical de las ferias dará comienzo el sábado 6 de septiembre, con la actuación de la orquesta La Fórmula en la Plaza de la Concordia.

El grupo salmantino Benbow, ganador del V Concurso Municipal de Bandas, y el grupo andaluz Siempre Así, actuarán en la Plaza Mayor el domingo 7 de septiembre. Le seguirá el lunes 8, Rosario, y el 9 de septiembre Medina Azahara. El día 10 está previsto Los 40Sessions y al día siguiente actuarán los grupos Ultraligera y Siloé.

El viernes 12 será el turno para la joven cantante sevillana Marta Santos y el 13 de septiembre actuarán Noan y Lia Kali.

El domingo 14 la Plaza Mayor acogerá el concierto de la banda sueca Europe y el cantante José Mercé será el encargado de cerrar la programación de conciertos el 15 de septiembre.

El parque Elio Antonio de Nebrija se convertirá, un año más, en el punto de encuentro para los grupos salmantinos. Este año se han programado los conciertos de Nessa, TBMC, The third rule, Diego Jiménez y Ruido de fondo.

La XIX edición del Festival de Artes de Calle

El Festival de Artes de Calle llega este año a su XIX edición con diez espectáculos programados, del 7 al 15 de septiembre.

Uno de esos espectáculos es el estreno absoluto de 'Los Lumens', una propuesta de la compañía salmantina Planetarium, del que se han programado dos pases, uno el día 7 y otro el día 14 de septiembre.

En el Patio Chico, además, se han programado los siguientes espectáculos: 'Lullaby' de la compañía Proyecto Kavauri, 'Collage' de la compañía Botproject, 'Tot BÉ' de la compañía Curolles, 'Somos' de la compañía Circuspunto Teatro, 'Olympics' de la compañía Nacho Vilar Producciones & Yllana, 'Doppiozero' de la compañía Circo Carpa Diem, 'Llar' de la compañía andaluza Federico Menini y 'El abrazo' de los titiriteros de Binéfar.

Además, en diferentes plazas y parques de los barrios de la ciudad se ha programado 'Ludoteca' de la compañía Ludoteca de Jardí i Carrer. Una instalación de juegos de madera que transforma espacios para crear un ambiente de juego y de experimentación, un entorno lúdico ideal donde cada persona se relaciona como desea con los juegos. Ofrecen juegos de puntería, de ingenio, de agilidad y rapidez, así como estructuras de motricidad, de equilibrios y balanceo para todos los públicos. Se ha programado en la Plaza de la Concordia, parque de la Alamedilla, pistas deportivas de Vistahermosa, Plaza de Trujillo, Avenida Santiago Madrigal, pistas deportivas del Parque de Villar y Macías, Plaza Barcelona, Huerta Otea y Plaza Valmuza, en el barrio El Zurguén.

Nuestras tradiciones

Las tradiciones charras estarán muy presentes en el programa festivo. El domingo 7 de septiembre se celebrará la XXXV edición de la Ofrenda Floral, que organiza la Asociación del Traje Charro y que cuenta con la colaboración de la Asociación de floristas y viveros de Salamanca. Partirá a las siete de la iglesia del Arrabal y recorrerá las calles Rector Esperabé, Veracruz, Libreros, Compañía, Meléndez, Corrillo, Plaza Mayor, Quintana y Rúa Mayor para finalizar en la Plaza de Anaya.

El sábado 13 tendrá lugar una nueva edición de los pasacalles de folclore charro por los barrios de Salamanca. Una actividad que corre a cargo de la Peña el Tamboril y que contará con siete recorridos por los barrios de Pizarrales, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo/El Rollo, Tejares, La Vega y Barrio del Oeste. A las 12'00 horas todos los participantes se concentrarán en la Plaza de Anaya.

El domingo 14 de septiembre se celebrará el XXXVII Día del Tamborilero que partirá desde la Puerta Zamora a las 10'30 horas y finalizará en la Plaza Mayor.

Además, las charangas recorrerán las calles de la ciudad, junto a los gigantes y cabezudos, animando a los salmantinos los días 7, 8, 13 y 14 de septiembre.

Oferta teatral

Dentro del programa de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, el Teatro Liceo acogerá la obra de teatro El submarino, protagonizada por Luis Mottola y Arancha de Miguens, el sábado 6 de septiembre. Y cuatro funciones de la comedia Inmaduros, los días 7 y 8 de septiembre, protagonizada por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

Además, el Liceo acogerá el musical familiar La Bella y la Bestia el sábado 13 de septiembre.

Otras actividades

Las ferias y fiestas de 2025 se completan con los dos disparos de fuegos artificiales, uno el día 7 y otro el día 13 de septiembre; el pregón a cargo de la salmantina Sara Cuadrado; los conciertos que ofrecerá la Banda Municipal de Música en la Plaza Mayor, el parque de la Alamedilla, la Plaza Barcelona y el barrio de Pizarrales; batucadas, la jornada de puertas abiertas en una veintena de espacios, el Mercado medieval 'Las Tres Culturas' en la Vaguada de la Palma, una jornada de acercamiento al ajedrez, el concurso de automóviles clásicos y la Noche del Patrimonio, entre otras propuestas.

Con motivo del Día de los Mayores el Ayuntamiento ha programado la zarzuela La Revoltosa el miércoles 10 de septiembre en el CAEM y la entrada será con invitación.

En las calles Zamora y la Rúa el Ayuntamiento ha programado una actividad de dinamización comercial, Artesanos de caricaturas los días 12 y 13 de septiembre.

Y en colaboración con la Fundación Venancio Blanco, en los Jardines de Santo Domingo habrá una muestra de las técnicas de grabado y de encuadernación para todos los públicos.

Veintinueve actividades deportivas programadas

El programa deportivo de Ferias y Fiestas de este año se desarrollará entre el 5 y el 28 de septiembre e incluye un total de veintinueve actividades, de veinticuatro disciplinas diferentes.

Se ofrecen eventos deportivos de interés para el público en general, y actividades de carácter abierto y participativo. Entre las actividades para que el público pueda seguir como espectador, destacan:

• El Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos que se celebrará los días 5, 6 y 7 de septiembre en horario de tarde en el Campo de Tiro y Deportes de Salamanca.

• La Vuelta Ciclista a Salamanca 2025 que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de septiembre. El día 21 de septiembre se llevará a cabo la última etapa que será una contrarreloj por las calles de la ciudad.

Este año, destacan como actividades nuevas:

• El Campeonato Regional de Edad de Kárate. La Federación de Kárate de Castilla y León organiza la primera fase de la liga Regional Cadete, Junior, sub21 y máster 20254. La actividad será el 13 de septiembre en jornada de mañana en el Pabellón de La Alamedilla.

• El Campeonato Nacional de Culturismo, del 19 al 21 de septiembre en el Palacio de Congresos.

• IX Regata Campeonato Regional de Edad de Castilla y León, El día 28 de septiembre. la Federación de Castilla y León de Piragüismo organizará un campeonato Regional de Edad de Castilla y León por el entorno del río Tormes. Está prevista la participación de diferentes clubes de Castilla y León, incluyendo clubes de la ciudad de Salamanca

• Vuelta Ciclista a España 2025, el próximo 12 de septiembre la 21ª Etapa de la Vuelta pasará por las calles de Salamanca.

• Open de Golf Ferias 2025 organizado por la La Valmuza Golf se celebrará los días 5, 6 y 7 de septiembre

Se ofrecen también actividades para participar. Sólo es necesario realizar la inscripción (para informarse en la Sección de Deportes):

• Día de la piragua, que se recupera y será el 8 de septiembre en el embarcadero de Mirat

• I Milla urbana, el 13 de septiembre, en el entorno de la iglesia del Arrabal

• Torneo Virgen de la Vega de fútbol sala, del 5 al 14 de septiembre en los pabellones municipales.

• Open tenis de mesa, el 5 de septiembre en el Pabellón de Lazarillo de Tormes

• Torneo de pádel, del 9 al 14 de septiembre en las instalaciones de Pádel You

El fútbol seguirá ofreciendo los tradicionales torneos de fútbol 'Memorial Tabu' y 'Hergar Helmántica Bienvenida', junto con el Torneo 'Creciendo' con el objetivo de unir y a los diferentes clubes de la ciudad.

Algunas actividades son exhibición de deportes, como la que hace Club Judo Doryoku en la Plaza de Anaya el 5 de septiembre, o más tarde, en el mismo lugar, el 11 de septiembre el Club Esgrima Gran Capitán realizará una exhibición de su modalidad deportiva.

También está previsto el Gran Premio de Automodelismo a La Aldehuela, los días 6 y 7 de septiembre, el Campeonato de Acuatlón, que se puede ver desde el puente romano, el día 6 de septiembre, jornadas de puertas abiertas de hockey, o de rugby, de pesca a mosca, etc.

Feria de Día

Igualmente, entre el 4 y el 15 de septiembre se celebrará la Feria de Día, organizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, que se desplegará por cinco zonas de la ciudad. En concreto, las casetas se repartirán por el Mercado, la Rúa Mayor, Rector Lucena, Parque de la Alamedilla y Plaza de los Bandos, con la participación de veintiocho establecimientos.

Medidas de seguridad con motivo de las Ferias y Fiestas

El programa de mano de las Ferias y Fiestas, del que se han editado 50.000 ejemplares, incluye un apartado con las medidas de seguridad que pondrá en marcha el Ayuntamiento con motivo de las actividades programadas.

En los lugares en los que se celebren eventos, la Policía Local realizará controles y no permitirá introducir envases de vidrio, latas, botellas o elementos similares, manteniéndose vigente la prohibición de beber alcohol en la vía pública. Sólo se permitirá el acceso con botellas de agua o similares, en material de plástico, sin tapón y con una capacidad máxima de medio litro. Tampoco se permitirá el acceso con bolsos, mochilas o maletines que excedan de las dimensiones 60x30x15, ni objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados de manera violenta o peligrosa. Por último, se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico en general. No podrán portase pancartas, sábanas, mástiles o palos.

Todas estas medidas preventivas y de seguridad regirán también para los controles de entrada a la Plaza Mayor, que serán efectivos desde horas antes de los conciertos, se habilitarán salidas de emergencia y evacuación debidamente señalizadas sobre los arcos. El aforo de acceso a la Plaza Mayor será variable por razones de seguridad. La Policía Local podrá prohibir dicho acceso cuando el aforo esté completo. La Policía Local controlará todos los accesos a la Plaza Mayor, estableciendo un dispositivo especial a tal efecto. Y el 'pasaje de Caja Duero' de la Plaza Mayor se habilitará como zona de asistencia sanitaria

Con respecto a la movilidad reducida en la Plaza Mayor, el Ayuntamiento habilitará un espacio acotado para personas que estén en silla de ruedas. Podrán ir acompañados por una sola persona que deberá permanecer sentada durante el concierto, en la zona que se le indique. El aforo máximo es de 20 sillas de ruedas y 20 acompañantes.

Este acceso permanecerá abierto desde una hora antes de que comience el concierto hasta 15 minutos antes.

Durante los conciertos de las Ferias y Fiestas, en el ágora salmantina se instalará un Punto Violeta al objeto de sensibilizar contra las agresiones machistas, así como actuar ante cualquier agresión machista y/o sexual.