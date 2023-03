Salamanca buscará competir en los Goya con el documental inclusivo “El Método”

Casi tres años después de su rodaje (fue en 2019) y con una pandemia de por medio, el ambicioso proyecto auspiciado por la Diputación de Salamanca de llevar al cine el día a día de las personas con discapacidad es ya una realidad. “El Método” es el título bajo el que se presenta este documental dirigido por el gallego Rubén Riós y que podría representar a Salamanca en los premios Goya de 2024. El preestreno está programado para hoy jueves a las 19:00 horas en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Después, el documental junto con el corto “Jaula de oro” iniciarán un recorrido por diferentes plataformas, televisiones, salas y festivales nacionales e internacionales.

Grabado en su mayor parte en las instalaciones que Aspar La Besana tiene en el municipio salmantino de Calzada de Valdunciel, el documental cuenta con la participación de 24 usuarios de dicha asociación, entre ellos el protagonista, Javier Miguel García, en un intento por visibilizar el afán de superación, el trabajo en equipo, la perseverancia, el entusiasmo, la naturalidad y la humanidad de las personas con algún tipo de discapacidad. “El proyecto nos enamoró desde un principio y por eso decidimos apoyarlo”, señaló la diputada de Bienestar Social, Eva Picado, para quien el resultado es “auténtico, capaz de ofrecer una visión de la integración con naturalidad y desde una óptica muy positiva”.

A través de una serie de dinámicas de trabajo cooperativo, el director, Rubén Riós, consigue mostrar no solo las capacidades de este colectivo ante las cámaras, sino también convertirlos en actores protagonistas y en punto de reflexión sobre las necesidades de este colectivo. “Han sido los propios actores los que me han dado a mí una auténtica lección, pues he aprendido mucho de ellos”, subrayó Riós, consciente de que uno de sus retos como director y productor es “convertir el cine en una herramienta de inclusión social y laboral”.

Para el gerente de Aspar La Besana, José Delgado, este documental resulta “una gran oportunidad para dar a conocer nuestro trabajo”, pero también ha supuesto todo un cambio en el paradigma del día a día de la institución: “Ahora muestran una mayor madurez emocional y más autoestima”, confirmó.