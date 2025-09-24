'Salamanca Barroca' trae la música antigua con 11 conciertos y cuatro actividades educativas El Centro Nacional de Difusión Musical y la Universidad coproducen un nuevo ciclo en Fonseca | Il Fervore, Le Consort, Los Afectos Diversos o Il Pomo d´Oro, entre los grupos de esta edición

«Salamanca Barroca' se consolida año tras año como referente nacional e internacional en interpretación historicista, combinando formación, excelencia y recuperación de patrimonio», ha destacado este miércolesel director del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), Francisco Lorenzo, en la presentación de la decimotercera edición del ciclo en la que también ha estado presente la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; el director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad, Francisco Javier Panera; y el coordinador de la programación, Bernardo García-Bernalt. El CNDM— unidad del INAEM, del Ministerio de Cultura— y la Universidad de Salamanca coproducen la iniciativa 'Salamanca Barroca'.

La programación ofrece un recorrido desde el Renacimiento tardío hasta los albores del clasicismo, combinando repertorios consagrados con obras menos transitadas de especial interés histórico. El ciclo tendrá lugar en Fonseca, con 11 conciertos y cuatro actividades educativas del 6 de octubre de 2025 al 8 de junio de 2026. El público podrá escuchar obras de Josquin Desprez, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach o Wolfgang Amadeus Mozart, entre otros.

Música nacional e internacional

La temporada ofrece un equilibrio entre conjuntos nacionales, como Vespres d'Arnadí (grupo residente del CNDM en esta campaña), Accademia del Piacere, Il Fervore y la Orquesta Barroca de la Universidad; y formaciones internacionales como Le Consort, Il Pomo d'Oro y figuras destacadas como el tenor Michael Schade. Entre lo más esperado destaca el concierto extraordinario de Los Afectos Diversos, dirigido por Nacho Rodríguez, con el estreno en tiempos modernos de la monumental 'Misa a dieciséis' de Carlos Patiño, una esperada recuperación histórica de quien fuera maestro de la Capilla Real. En paralelo se celebrarán dos cursos de canto histórico y otros dos de cuerda barroca impartidos por especialistas como Itziar Atutxa, Pedro Gandía, Andoni Mercero y Carlos Mena.

Bernardo García-Bernalt ha destacado el carácter «ejemplar» de la colaboración institucional y pedagógica que sustenta el ciclo. La Academia de Música Antigua articulará investigación, docencia y creación artística en tres conciertos. El Consort de Violas da Gamba, bajo la dirección de la violagambista Sara Ruiz, interpretará un programa en torno a la Italia de Michelangelo Buonarroti en el 550º aniversario de su nacimiento. El Concento de Bozes, dirigido por el destacado contratenor Carlos Mena, protagonizará una cita que incluye una selección de arias y dúos de las cantatas de Johann Sebastian Bach. Finalmente, la tercera cita de la Academia será la del Coro de Cámara, bajo la batuta de Bernardo García-Bernalt, con los conmovedores Responsorios de Tinieblas de Jan Dismas Zelenka, una de las obras sacras más intensas y originales del barroco centroeuropeo.

Matilde Olarte ha animado a los estudiantes y al público general a «apostar por el abono para disfrutar de obras universales y estrenos únicos en España». La programación combina rigor filológico, diversidad y oportunidad histórica, reforzando la identidad musical universitaria y el acceso de nuevas generaciones a la música barroca.

