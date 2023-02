Salamanca arropa al pueblo ucraniano en la manifestación por el aniversario de la guerra

Han pasado 366 días y parece que fue ayer. El 24 de febrero de 2022, Ucrania se despertaba más temprano de lo habitual con la noticia del estallido de una guerra que a día de hoy continua.

“El día 24 hizo un año del inicio de la guerra. Por eso hemos organizado esta manifestación”, apuntaba Yuliia Shemelyak, presidenta de la Asociación de Ucranianos en Salamanca.

Desde la plaza España una marea amarilla y azul, colores de la bandera de Ucrania, han envuelto a las cientos de personas que han arropado al pueblo ucraniano, como a Dimas Stodo y su mujer, que llevan viviendo como refugiados en Salamanca, separados de sus hijos desde marzo del año pasado: “Nosotros estamos con nuestra gente, con nuestro pueblo. Nos han acogido aquí con mucha alegría y estamos bien, pero echamos de menos a nuestra familia”.

La guerra con Rusia, no solo ha conseguido dividir familias enteras, sino que también ha logrado sembrar la incertidumbre sobre el estado material de las posesiones que allí continúan tras el comienzo del conflicto: “Tenemos casa en Ucrania, ahora no sabemos qué ha ocurrido con ella. No sabemos cómo está: si se ha destruido o si han entrado en ella. No lo sabemos” señalaba Olga Ivanova, residente en España desde hace casi 20 años.

Tras la marcha hasta la Plaza Mayor, se llevó a cabo la lectura del manifiesto, en el cual se pidió una oración por las madres que han perdido a sus hijos, por los padres que esperan el regreso de sus hijos e hijas del frente y por los niños que han fallecido a causa de los bombardeos.

Resulta complicado entender que una vida puede caber dentro de una maleta. Ahora, ese equipaje viaja sin rumbo fijo por todo el mundo, lo hace compartiendo un mismo mensaje: “myr”, o traducido al español, paz.