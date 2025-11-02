Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer vela a sus familiares con el paraguas por las lluvias del sábado. LAYA

Salamanca arranca noviembre con máximas de 20 grados tras un octubre inusualmente cálido

El inicio de la semana estará marcado por temperaturas entre los 19 y los 20 grados

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

El arranque de noviembre dejará en Salamanca un ambiente más propio de primavera que de otoño. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas máximas alcanzarán los 20 grados, con cielos despejados y sin lluvias, en lo que supone un paréntesis cálido tras varios episodios de precipitaciones y frío.

Desde este lunes el mercurio repuntará hasta los 19 grados, acompañado de un sol radiante y mínimas suaves en torno a los 5 grados. La situación se mantendrá estable el martes, antes de la llegada de un nuevo frente.

A partir del miércoles, el tiempo dará un giro con la entrada de lluvias generalizadas que se prolongarán el resto de la semana, aunque las temperaturas seguirán subiendo hasta los 20 grados. La Aemet prevé que las precipitaciones alcancen su pico ese día, con una probabilidad del 100%. El desplome de las temperaturas máximas se verá a partir del jueves hasta los 13 grados.

Este repunte térmico confirma la tendencia de un otoño anómalo, que da continuidad a un octubre especialmente cálido en la provincia, con valores por encima de la media habitual. De hecho, los registros superaron varios días los 25 grados en Salamanca capital, una situación poco frecuente a las puertas del invierno.

Los modelos apuntan a que las lluvias volverán con fuerza en la segunda mitad de la semana y durante el fin de semana, cuando las máximas no superarán los 13 o 14 grados, devolviendo a la provincia al tiempo propio del mes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuenta atrás para decir adiós a un oficio de los que ya no quedan: «Mi cuñado me dijo que iba bien y se ganaba dinero»
  2. 2 Violenta noche de Halloween en Salamanca: dos jóvenes acaban hospitalizados tras sendas agresiones
  3. 3 Trasladada al Hospital una mujer atropellada por un turismo en la Gran Vía
  4. 4 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  5. 5 Herido un camionero al volcar un remolque en Terradillos
  6. 6 Guerra en Béjar por la reparación del telesilla de La Covatilla: el recurso es rechazado y el PP afirma que fue enviado a un organismo sin competencia
  7. 7 Herida tras una colisión por alcance en Alba de Tormes
  8. 8 Unionistas mantiene la seriedad en defensa y suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la derrota (0-0)
  9. 9 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  10. 10 Desarticulada una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet con detenidos en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca arranca noviembre con máximas de 20 grados tras un octubre inusualmente cálido

Salamanca arranca noviembre con máximas de 20 grados tras un octubre inusualmente cálido