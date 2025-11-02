Salamanca arranca noviembre con máximas de 20 grados tras un octubre inusualmente cálido El inicio de la semana estará marcado por temperaturas entre los 19 y los 20 grados

Una mujer vela a sus familiares con el paraguas por las lluvias del sábado.

Ángel Benito Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:02

El arranque de noviembre dejará en Salamanca un ambiente más propio de primavera que de otoño. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas máximas alcanzarán los 20 grados, con cielos despejados y sin lluvias, en lo que supone un paréntesis cálido tras varios episodios de precipitaciones y frío.

Desde este lunes el mercurio repuntará hasta los 19 grados, acompañado de un sol radiante y mínimas suaves en torno a los 5 grados. La situación se mantendrá estable el martes, antes de la llegada de un nuevo frente.

A partir del miércoles, el tiempo dará un giro con la entrada de lluvias generalizadas que se prolongarán el resto de la semana, aunque las temperaturas seguirán subiendo hasta los 20 grados. La Aemet prevé que las precipitaciones alcancen su pico ese día, con una probabilidad del 100%. El desplome de las temperaturas máximas se verá a partir del jueves hasta los 13 grados.

Este repunte térmico confirma la tendencia de un otoño anómalo, que da continuidad a un octubre especialmente cálido en la provincia, con valores por encima de la media habitual. De hecho, los registros superaron varios días los 25 grados en Salamanca capital, una situación poco frecuente a las puertas del invierno.

Los modelos apuntan a que las lluvias volverán con fuerza en la segunda mitad de la semana y durante el fin de semana, cuando las máximas no superarán los 13 o 14 grados, devolviendo a la provincia al tiempo propio del mes.