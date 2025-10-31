Salamanca apuesta por la innovación para liderar la investigación biomédica El Foro GACETA de la Salud contó con las intervenciones de Óscar Iglesias, Julián Herrero y Juan Pedro Bolaños

Clara Delgado Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025

Cómo la medicina de precisión, la inteligencia artificial y las tecnologías de análisis avanzado de datos se utilizan como herramientas que están transformando los diagnósticos de las enfermedades y su tratamiento ha sido el tema que se ha tratado en el Foro GACETA de la Salud: 'Innovar para curar: Ciencia, tecnología y medicina del futuro'.

El Casino de Salamanca acogió ayer este Foro que contó con el patrocinio de la Universidad Pontifica de Salamanca, Recoletas Salud y Meins y que tuvo como ponentes a Óscar Iglesias González, director territorial de Recoletas Salud y director de Recoletas Salud Zamora, Julián Herrero González, presidente y fundador de Meins, y Juan Pedro Bolaños Hernández, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca.

El primero en intervenir fue Julián Herrero, que señaló la importancia del apoyo que deberían recibir de las instituciones, no solo económicamente, sino también dejándoles probar su maquinaria en las propias instituciones. «No nos sobra dinero, pero sí nos podemos defender en la parte económica, es más en la parte institucional en la que nos tienen que apoyar, para poder probar este tipo de equipos y este tipo de soluciones que cambiarán la situación del almacenamiento de muestras biológicas», señaló en su intervención.

Le siguió Óscar Iglesias, quien destacó todos los espacios de Recoletas Salud en Salamanca, con los que pretenden seguir innovando y mejorando la atención al paciente lo máximo posible. Además, hizo hincapié en los usos que se está dando a la Inteligencia Artificial en los servicios que prestan a los pacientes además de en la formación de los propios profesionales. «Vamos a seguir invirtiendo en Salamanca y lo principal de todo es que vamos a acompañar a la sociedad salmantina y nos vamos a encargar de que las personas que viven aquí no tengan que salir fuera por razones que no sean las que verdaderamente corresponden», aseguró.

Cerró el turno de intervenciones Juan Pedro Bolaños diciendo que Salamanca dispone de un ecosistema de investigación que se sustenta sobre el Hospital Universitario de Salamanca, la Universidad de Salamanca y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). «Mi apuesta como investigador, en el campo biomédico, consiste en descifrar precisamente cómo el estilo de vida determina nuestras capacidades cognitivas cuando envejecemos», apuntó, señalando que para que Salamanca siga impulsando su potencial investigador, tiene que crecer en sus comunicaciones ferroviarias y aéreas y así crear una marca Salamanca.

María Benavente, vicerrector de la Universidad Pontificia

Óscar Iglesias González, director territorial de Recoletas Salud y director de Recoletas Salud Zamora

Julián Herrero González, presidente y fundador de Meins