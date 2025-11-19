Salamanca analiza el aumento de agresiones sexuales en los jóvenes La Junta y la Asociación Plaza Mayor alertan del repunte de este tipo de violencia

Esta mañana se celebró la I Jornada sobre Violencia Sexual: reconocer, actuar y prevenir, organizada por la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor dentro del programa Atiendo, un servicio 24 horas impulsado por la Junta de Castilla y León para la atención a víctimas de agresiones sexuales en toda la comunidad.

La presidenta de la entidad, Ascensión Iglesias Redondo, abrió el encuentro subrayando la necesidad urgente de reforzar la sensibilización social, especialmente entre la juventud. «Queríamos abrir este debate para saber qué entienden los jóvenes por agresión sexual, dónde empieza y dónde acaba», señaló. La jornada incluyó la presentación de un vídeo con testimonios de jóvenes, seguido de un coloquio, una ponencia especializada sobre los efectos de la pornografía en la percepción de la sexualidad y las agresiones, a cargo de la psicóloga Isabel Bellón Junquera, y la exposición del estudio Noches seguras para todas, elaborado por la Federación de Mujeres Jóvenes.

Iglesias explicó que el servicio Atiendo, operativo desde 2024, ha gestionado 96 casos de agresiones sexuales solo en 2025, atendiendo llamadas y consultas desde todas las provincias a través de teléfono y chat. Las víctimas reciben acompañamiento inmediato y gratuito de profesionales de psicología, asesoría jurídica y abogacía.

La Directora General de la Mujer, María Victoria Moreno Saugar, destacó durante su intervención la preocupación por el incremento de comportamientos de control y actitudes normalizadas entre parejas jóvenes. Recordó que en 2024 se dictaron 3.932 condenas por delitos sexuales cometidos por adultos y 550 por menores, un aumento del 37% respecto al año anterior. «Hay que visibilizar y sensibilizar. No podemos permitir que conductas no consentidas se normalicen como parte de una relación», afirmó.

Moreno Saugar insistió en la importancia de la educación emocional y afectiva dentro de las familias y la sociedad para desmontar patrones que perpetúan la violencia sexual. «Todos tenemos responsabilidad: instituciones, entidades sociales y medios de comunicación», concluyó, recordando que incluso mujeres jóvenes «nacidas en igualdad» siguen siendo víctimas de violencia extrema.

La jornada se cerró con un llamamiento conjunto a reforzar la prevención, la detección temprana y la educación para construir espacios seguros, libres de violencia sexual, especialmente para las generaciones más jóvenes.