Salamanca amortigua la tendencia de los MIR que 'huyen' al poco de empezar Burgos ya ha sufrido la renuncia de seis residentes de Medicina de Familia, mientras que el hospital salmantino contabiliza uno en Medicina Interna

Javier Hernández Salamanca Domingo, 10 de agosto 2025, 16:27

La sanidad salmantina no se libra de la tendencia negativa que está causando estragos en otras provincias de la Comunidad: las fugas de médicos MIR a los pocos meses de comenzar su formación, como acaba de suceder con un residente de Medicina Interna del Complejo Asistencial.

Que un MIR que empezó en junio su formación siga en su puesto dos meses después debería considerarse la 'no noticia', pero desafortunadamente sí es un dato relevante. Lo es porque en varias provincias de Castilla y León está pasando lo contrario y los facultativos más veteranos lo achacan a que «algunos jóvenes entran muy despistados» a especialidades que han elegido a pesar de no ser su prioridad.

En Burgos -según informaba esta semana Diario de Burgos- ya se han producido seis renuncias de médicos MIR en solo dos meses y las seis se concentrarían en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Lo curioso es que no se trata de un verano excepcional en ese sentido, sino que viene siendo costumbre que haya 'espantadas' de residentes. El pasado verano -afirma el diario- abandonaron cinco MIR de Primaria y otros dos del Hospital de Burgos, mientras que en 2023 fueron otros cinco residentes en centros de salud y un sexto en el hospital burgalés.

Hasta hace escasas horas no se había notificado ninguna salida de residentes en la sanidad salmantina, pero esta misma semana se ha registrado la renuncia de un residente del servicio de Medicina Interna.

Estos datos están siendo supervisados por el sindicato CSIF, que a la hora de buscar una explicación a la diferencia entre provincias, considera que es clave el peso de los hospitales: «La diferencia entre Salamanca y Burgos es que el Hospital de Salamanca, al que están adscritos los residentes de Familia para hacer las rotaciones por otras especialidades y las guardias en Urgencias, es un hospital de referencia tanto en territorio de Castilla y León como a nivel nacional para algunas especialidades. En esta provincia, todos los residentes están adscritos al Hospital de Salamanca. En Burgos, en cambio, hay tres gerencias de Atención Especializada que son Burgos capital (Hospital Universitario de Burgos), Hospital de Miranda de Ebro y Hospital de Aranda de Duero. Estos dos últimos no son hospitales grandes ni de referencia», expone Antonio Grande, de CSIF Salamanca, que confirma la continuidad de todos los residentes de Medicina de Familia: «En Salamanca se ofertaron 18 plazas MIR de Medicina de Familia y se cubrieron todas, incluso, dos días antes de la finalización de la adjudicación de las plazas MIR. Todos continúan y aquí, tradicionalmente, no suele haber renuncias».

Respecto a la renuncia de un residente del Complejo Asistencial de Salamanca, la mala noticia es que «ya no se les puede sustituir ni ofrecer ese puesto a otro MIR. Esa plaza se ha perdido», apuntan.