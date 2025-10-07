Salamanca acelera su transformación: talento, tecnología y logística

Martes, 7 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Salamanca avanza hacia un modelo económico más diversificado y competitivo, donde tecnología y logística actúan como palancas de progreso. Bajo la marca Salamanca Tech y con el empuje del tejido universitario y empresarial, la ciudad ha tejido un ecosistema que abre puertas a jóvenes y emprendedores, retiene talento y atrae proyectos con vocación global. Esta estrategia, coordinada con la Universidad y el sector privado, se muestra en el Salamanca Tech Summit para proyectar al exterior la nueva realidad innovadora de la ciudad.

Los datos corroboran este cambio de ciclo. Según la Fundación Cotec, el empleo tecnológico ha crecido un 24% desde 2019; en 2024 supone el 4,1% del total (2.703 afiliados) y, de ellos, más de la mitad trabaja en I+D (1.387), sello de nuestra identidad universitaria. Además, Salamanca es la provincia que más ha incrementado la intensidad tecnológica de su mercado laboral y cuenta con 19 empresas gacela. Cifras que refuerzan la atracción de talento joven, inversión y conocimiento en torno a la ciudad. Este dinamismo se traduce en oportunidades laborales para recién titulados y profesionales sénior, y en proyectos que escalan desde Salamanca hacia mercados internacionales competitivos.

Este impulso se apoya en una red municipal orientada a incubar y escalar iniciativas innovadoras. El Centro de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+, el Espacio de Innovación Tecnológica y la incubadora biosanitaria ABIOINNOVA ya están operativos para acompañar a nuevas compañías y equipos que desean emprender. En paralelo, se diseña el futuro Distrito Tecnológico en los terrenos del antiguo Mercasalamanca, concebido para alojar empresas y centros de innovación. La Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech aporta 650.000 euros en becas para acelerar la incorporación juvenil a proyectos locales.

Al mismo tiempo, la ciudad acelera su salto logístico. El Puerto Seco cuenta con la infraestructura ferroviaria ejecutada y con la ampliación para operar con graneles recientemente adjudicada, aportando una ventaja frente a otros nodos al mover cereales y fertilizantes. Su entrada en operación está prevista para 2026. En su entorno se ha urbanizado suelo industrial en Peña Alta (129.453 m²), avanza una segunda fase de 244.092 m² y se proyecta una tercera en Las Malotas (753.273 m²), favoreciendo el asentamiento de empresas como Tebrio y Campal

La transformación económica avanza de la mano de la transformación urbana. La Estrategia Tormes+ ha integrado el río en la vida diaria con 13 kilómetros de sendas peatonales y ciclistas, 700 huertos urbanos, corredores verdes y nuevas pasarelas, tras una inversión superior a 22 millones de euros. El centro histórico y la antigua Vía de la Plata han ganado espacio para el peatón; además, este otoño-invierno se plantarán 32.000 árboles. Desde 2019 se han renovado 70 plazas y parques y están programadas actuaciones como 'Raíles Verdes' (2,9 millones) y el proyecto 'ConNEcta Salamanca', con 20 millones para barrios de Garrido, Chinchibarra, Estación y Salesas.

La movilidad y los servicios públicos caminan en la misma dirección. Salamanca dispone de una red ciclista que supera los 130 kilómetros y un transporte urbano que ha incorporado 25 autobuses eléctricos, ha batido su récord —cerca de 15 millones de viajeros anuales— y figura entre los más asequibles del país. Se han creado más de 6.000 plazas gratuitas de aparcamiento disuasorio. La eficiencia hídrica mejora con la Gestión Activa de Presiones, que ha ahorrado 17,5 millones de metros cúbicos desde 2018, mientras se renuevan 15,6 kilómetros de tuberías en 74 calles. Está proyectada, además, una red de calor de 35 millones y la renovación del alumbrado público.

Todo ello dibuja una ciudad más saludable y atractiva, preparada para competir en talento y calidad de vida. La colaboración entre administraciones, universidad, centros de investigación y empresas seguirá siendo la llave para que lleguen inversiones, el talento encuentre su sitio y nazcan proyectos tractores en biotecnología, inteligencia artificial, animación digital o energías renovables. Con los desarrollos tecnológico y logístico y los proyectos europeos de regeneración urbana, Salamanca afronta los próximos años con decisión y grandes metas: más empleo, más innovación y barrios mejor cuidados para que nadie se quede atrás.