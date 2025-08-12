Sacyl recomienda contactar con el centro de salud si la app no ofrece cita cercana: la demora media es 1,54 días La aplicación no es capaz de asignar citas con médicos que hacen acumulaciones para cubrir vacaciones de compañero, pero sí las hay

La Gerencia de Atención Primaria asegura que la demora media actual para obtener una cita con el médico de familia en Salamanca es de 1,54 días y recuerda la importancia de contactar directamente con el centro de salud cuando la app Sacyl Conecta no tiene citas disponibles, o las que oferta son demasiado lejanas en el tiempo.

Durante los últimos días se han producido quejas, tanto de usuarios como de ayuntamientos y organizaciones sindicales en relación al funcionamiento de los centros de salud durante los meses de verano. La mayoría de las protestas se concentra en las áreas rurales, donde las vacaciones generan un desequilibrio entre el número de profesionales que están disponibles y el aumento de población y pacientes durante esos meses.

Las autoridades sanitarias explican que si tu médico está de vacaciones, es posible que la aplicación no encuentre ni una sola cita disponible y devuelva el siguiente mensaje: «No se puede atender su petición de cita en la fecha indicada. Inténtelo con una fecha posterior o utilice la opción de ponerse en contacto con su centro de salud».

Puede deberse a que la agenda del médico está cerrada durante esas fechas y, por lo tanto, no es posible reservar una cita, pero eso no significa que en ese centro de salud no haya otros u otro facultativo atendiendo a los pacientes.

La solución es contactar con el centro de salud para que busquen la fecha más cercana disponible con los médicos que en estén trabajando durante esos días. Esta gestión se puede realizar acudiendo en personal llamando por teléfono al centro de salud o solicitando que se devuelva la llamada a través de la app. De hecho, el primer mensaje que aparece cuando se abre la aplicación móvil dice: «Si no consigue cita con su profesional sanitario, utilice la opción 'Contacto centro de salud' y el personal de la Unidad Administrativa de su centro se pondrá en contacto con usted lo antes posible».

Existe una pestaña donde se puede hacer constar que se ha intentado solicitar una cita previa y no ha sido posible, por lo que los administrativos buscarán el primer hueco disponible entre un listado al que no puede acceder la aplicación.

Desde la Gerencia de Atención Primaria indican si el médico asignado está de guardia y en su lugar hay un sustituto, es muy posible que la aplicación –«que en el fondo es un robot», puntualizan- sí sea capaz de buscar huecos en su agenda. En cambio, cuando no es posible contratar sustitutos y son los propios compañeros los que se reparten los pacientes del médico ausente -las llamadas acumulaciones- es mucho más difícil gestionar la cita previa por la aplicación y hay que recurrir a los humanos.

«Vemos a todo el que venga»

El vicepresidente de Semergen Castilla y León y vocal de Atención Primaria en el Colegio de Médicos, Pablo Baz, explica que «todos los veranos se está apurado en las zonas rurales. Sobre todo en la sierra, Béjar, Ciudad Rodrigo… Allí la población de algunos municipios se duplica o triplica».

Baz confirma que «las agendas están reformadas para cubrir las vacaciones y las guardias de quienes no están» y reitera que «todo paciente que lo necesite es atendido», por lo que también recomienda contactar personalmente con el centro de salud.

El también representante del Colegio de Médicos, Valentín Alberca, detalla que en el centro de guardias de Villarino está viendo «entre 35 y 40 pacientes al día», que es más de lo habitual en invierno, pero ratifica que «todo el que viene es atendido». «De hecho vienen directamente aquí sin mirar si en su pueblo había visita al consultorio y lo sacamos adelante».