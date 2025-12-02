Rocío Lucas destaca el liderazgo educativo de Castilla y León en el Foro GACETA de la Educación: «Somos una referencia» La consejera de Educación destaca que los últimos resultados de PISA sitúan a la Comunidad en los primeros puestos nacionales e internacionales, subraya la inversión en formación del profesorado, la apuesta por la innovación educativa y la creación de nuevos grados universitarios en Ciencias de la Salud como elementos clave para garantizar oportunidades, cohesión social y desarrollo territorial

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha subrayado hoy durante su intervención en el Foro GACETA de la Educación, celebrado en el Casino de Salamanca, el papel de la comunidad autónoma como referente nacional e internacional en materia educativa.

Lucas ha destacado los últimos resultados del informe PISA, que sitúan a Castilla y León en los primeros puestos en matemáticas, ciencias y lengua, y ha atribuido este éxito al esfuerzo conjunto de docentes, familias, alumnos y administraciones: «Siempre digo que es un éxito colectivo, de toda la participación de profesores, de familias y de alumnos», afirmó.

La consejera ha insistido en la prioridad de la Junta por la educación, con programas como la formación de profesorado —con una inversión que duplica la media nacional— y el programa de éxito educativo, orientado a garantizar que los alumnos adquieran competencias reales y no avancen solo por cumplir cursos. También destacó los planes de matemáticas y lectura y la apuesta por la innovación educativa.

En el ámbito universitario, Lucas subrayó el crecimiento de alumnado en la red universitaria de Castilla y León, con un balance positivo de 12.000 estudiantes más que los que han abandonado la Comunidad. La consejera también puso en valor la política de reducción de tasas universitarias y la creación de nuevos grados en Ciencias de la Salud, como Medicina en León y Burgos, Veterinaria en Salamanca y Farmacia en Valladolid.

Sobre el Grado en Veterinaria en Salamanca, Lucas explicó que el plan de estudios se encuentra actualmente en evaluación en la Agencia de Calidad y confió en que la titulación esté disponible para el curso 2026-2027.

Respecto a la financiación, la consejera recordó que la inversión en universidades públicas ha aumentado casi un 20% desde 2019, y aseguró el compromiso de la Junta de continuar reforzando recursos para infraestructuras y personal, especialmente en el marco de las nuevas titulaciones.

«Todo esto hace que nuestro sistema educativo sea un referente, un modelo de atracción de población y un elemento de cohesión territorial y social», concluyó Lucas, destacando la relación entre educación de calidad, oportunidades y desarrollo social.