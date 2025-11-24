Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Marcelo Jiménez y Alfonso Fernández Mañueco —en el centro—, durante un acto de cirugía robótica.

El robot Da Vinci del Hospital supera las 2.000 cirugía... y llegará un segundo equipo

Durante los últimos tres años, se han realizado más de 1.000 intervenciones

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:34

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó esta semana un anuncio que en Salamanca se estaba esperando con los brazos abiertos: la Consejería de Sanidad va a dotar al Hospital de Salamanca de un segundo robot quirúrgico, en vista de que el equipo actual ya está al límite de su aprovechamiento.

El robot Da Vinci —existen otras marcas desde que se liberó la patente— llegó a Salamanca en abril de 2018. Desde entonces, los servicios quirúrgicos que forman parte del programa de robótica en el Hospital ya han superado los 2.000 pacientes intervenidos, aunque la cifra realmente significativa es la de más de 1.000 cirugías en los últimos tres años, pues es la que demuestra que los cirujanos salmantinos han alcanzado la velocidad de crucero en el manejo de este equipo.

El responsable del programa de cirugía robótica de Salamanca, Marcelo Jiménez, apuntaba en 2019 cuáles eran las cifras óptimas de aprovechamiento de estos equipos: «En la mente de todos está que algún día tengamos dos robots, pero un segundo robot se compra cuando el primero está saturado y ya no hay más huecos para operar con él. Para saturar nuestro robot tendríamos que hacer el doble de lo que hemos hecho hasta ahora —apuntaba hace seis años—. Al año hay unas 40 semanas hábiles, con cinco días por semana... Salen unas 300 operaciones para tenerlo completamente ocupado. Ese es el plan de este próximo año y no veo descabellado que podamos duplicar la actividad».

El pronóstico de Marcelo Jiménez se ha cumplido con creces y la Junta va a redoblar su apuesta por la robótica, aunque no solo en Salamanca.

Castilla y León cuenta actualmente con 11 robots quirúrgicos en todas las áreas de Salud, con otros cinco equipos que llevarán esta tecnología a los hospitales de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo, y sumarán un segundo robot en los hospitales de Valladolid y Salamanca. Dentro de Valladolid, el Río Hortega es el referente de la cirugía robótica con cifras de actividad a la par de Salamanca.

El propio Mañueco detalló que en la Comunidad hay 327 profesionales que cuentan con la acreditación necesaria para utilizar esta tecnología. Solo en 2025 se superarán las 2.000 operaciones realizadas con esta técnica, y más de 5.000 pacientes han sido intervenidos con éxito desde su implantación.

