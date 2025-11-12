Rivas Real Estate: calidad, innovación y confianza

EÑE Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 05:45 Compartir

Tras tres décadas dedicadas a la gestión profesional de comunidades de propietarios en Salamanca y provincia, Rivas Real Estate vive una etapa de crecimiento firme y sostenido. La firma, liderada por Javier Rivas, administrador de fincas colegiado y auditor de cuentas, ha sabido combinar experiencia, innovación y cercanía para consolidarse como una de las referencias del sector en la región.

Desde comienzos de 2025, la empresa desarrolla su actividad en su nueva sede de la avenida de Italia, 11 (cruce con la calle Álvaro Gil), un espacio moderno, amplio y equipado con la última tecnología. Estas instalaciones reflejan la apuesta de Rivas Real Estate por la digitalización y la eficiencia, integrando herramientas avanzadas, entre ellas sistemas basados en inteligencia artificial que optimizan la gestión documental, el análisis de datos y la atención rápida y precisa a los vecinos.

El crecimiento del despacho se ha visto acompañado por un importante refuerzo de plantilla, pasando de cuatro a nueve profesionales especializados en distintas áreas. Esta ampliación permite mantener una atención personalizada y cercana, incluso en un momento de plena expansión y consolidación de nuevas comunidades en gestión.

«Estamos creciendo, pero sin perder la esencia que siempre nos ha definido: la cercanía, la seriedad y la claridad en el trato con cada comunidad», explica Javier Rivas. «La incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías nos permite dedicar más tiempo a lo importante: atender mejor a nuestros clientes», puntualiza.

