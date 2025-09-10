13 rincones abiertos y gratuitos para descubrir en la Noche del Patrimonio El evento se celebra el próximo sábado 13, e incluirá danza y recorridos teatralizados

La concejalía de Cultura y Turismo presentó ayer la octava edición de la Noche del Patrimonio, que se celebrará el próximo sábado 13, y que permitirá a salmantinos y demás visitantes la oportunidad de ver de forma gratuita hasta una docena de lugares de la ciudad —a los que se suma otro rincón donde se realizará un espectáculo de danza—. «Redescubrir el patrimonio de Salamanca durante la noche, cuando la ciudad brilla más si cabe», explicaba el concejal Ángel Fernández.

Como en años anteriores, la programación se divide en tres apartados. Por un lado, el Abierto Patrimonio, que incluye esas áreas que se podrán visitar: el Museo de Historia de la Automoción, la Iglesia de la Vera Cruz, Ieronimus, Scala Coeli o la Cueva de Salamanca, entre otros. Los horarios varían en cada espacio, pero se incluyen todos entre las 20:00 y la medianoche del sábado. Además, se realizará un recorrido teatralizado sobre la obra de Carmen Martín Gaite.

El apartado Escena Patrimonio incluye el estreno del espectáculo de danza 'Extractos de querencia' en los jardines de Santo Domingo de la Cruz, y se completa con Vive Patrimonio, en el que se incluyen eventos relacionados con el programa de Ferias y Fiestas.

Esta Noche del Patrimonio se celebra de manera simultánea en las 15 ciudades que forman parte del Grupo de Patrimonio de la Humanidad con las que cuenta España.