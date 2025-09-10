Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal Ángel Fernández durante la presentación del evento. ALMEIDA

13 rincones abiertos y gratuitos para descubrir en la Noche del Patrimonio

El evento se celebra el próximo sábado 13, e incluirá danza y recorridos teatralizados

Alejandro Sardón

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:01

La concejalía de Cultura y Turismo presentó ayer la octava edición de la Noche del Patrimonio, que se celebrará el próximo sábado 13, y que permitirá a salmantinos y demás visitantes la oportunidad de ver de forma gratuita hasta una docena de lugares de la ciudad —a los que se suma otro rincón donde se realizará un espectáculo de danza—. «Redescubrir el patrimonio de Salamanca durante la noche, cuando la ciudad brilla más si cabe», explicaba el concejal Ángel Fernández.

Como en años anteriores, la programación se divide en tres apartados. Por un lado, el Abierto Patrimonio, que incluye esas áreas que se podrán visitar: el Museo de Historia de la Automoción, la Iglesia de la Vera Cruz, Ieronimus, Scala Coeli o la Cueva de Salamanca, entre otros. Los horarios varían en cada espacio, pero se incluyen todos entre las 20:00 y la medianoche del sábado. Además, se realizará un recorrido teatralizado sobre la obra de Carmen Martín Gaite.

El apartado Escena Patrimonio incluye el estreno del espectáculo de danza 'Extractos de querencia' en los jardines de Santo Domingo de la Cruz, y se completa con Vive Patrimonio, en el que se incluyen eventos relacionados con el programa de Ferias y Fiestas.

Esta Noche del Patrimonio se celebra de manera simultánea en las 15 ciudades que forman parte del Grupo de Patrimonio de la Humanidad con las que cuenta España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Del susto a la solución: así se fraguó el relevo de Rosario Flores
  2. 2 «Una bebida y una tapa»: un bar obliga a la consumición mínima por persona para evitar «la ruina»
  3. 3 Subasta de escándalo: algo pasa con el vacuno
  4. 4 Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación
  5. 5 Salamanca se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y cambios en el recorrido de los autobuses urbanos
  6. 6 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  7. 7 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este miércoles 10 de septiembre
  8. 8 Juan Ortega, ante su debut en La Glorieta: «No soy ambicioso con el dinero, pero sí por torear mejor que nadie»
  9. 9 Cuatro detenidos por robar en el interior de un coche en pleno centro de Salamanca
  10. 10 El inimitable rock de Medina Azahara volvió a Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca 13 rincones abiertos y gratuitos para descubrir en la Noche del Patrimonio

13 rincones abiertos y gratuitos para descubrir en la Noche del Patrimonio