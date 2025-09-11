«Es mi rincón favorito, me relaja en los momentos de tensión» Rocío Jiménez es la ganadora del concurso de balcones y terrazas de LA GACETA

Rocío Jiménez, vecina de Carbajosa de la Sagrada, ha resultado ser la orgullosa ganadora del concurso de balcones y terrazas organizado por LA GACETA. Su pasión por las plantas y el esmero con el que cuida cada rincón verde de su hogar le han valido el reconocimiento del jurado y el cariño del público, que votó con entusiasmo su propuesta. Como premio, Rocío ha recibido como premio una planta a elegir en Floristería Bedunia valorada en 150 euros. Amante de la naturaleza, Rocío convierte cualquier espacio de su casa en un pequeño oasis. Para ella, las plantas no son solo decoración: son una fuente de bienestar, calma y conexión con la naturaleza.

¿Cómo describiría su balcón al lado del jardín?

—Pues es mi rincón favorito. A mí me transmite paz, tranquilidad… me relaja en los momentos de tensión. Me gusta salir allí a tomar el cafetín, desconectar un rato. Es mi lugar preferido, es como un refugio porque me permite desconectar y recargar energías.

¿Cuándo empezó a decorarlo con flores y plantas?

—Siempre me han encantado las plantas, no es el único rincón de casa que tengo, tenemos jardín y a mí las plantas en general siempre me han gustado. Entonces, pues en diferentes espacios de casa tengo muchísimas plantas, en el salón, en el jardín, en la entrada, por todos los sitios.

¿Podría compartir algún consejo o recomendación para mantener las plantas en buen estado, especialmente durante los meses de calor?

—Pues dedicarles un poquito de tiempo todos los días. Regarlas, echarles un poquito de abono y quitar las flores muertas y los tallos que se van secando.

¿Hay alguna planta que sea especialmente significativa para usted o que le guste más que las demás?

—Me encantan las orquídeas, pero en el jardín tengo un árbol de Júpiter que cuando se llena de flores es una maravilla. Me gusta la variedad, y también las plantas de temporadas, que son las que siempre pongo en las jardineras. Disfruto cuidándolas todas, la verdad.

¿Cómo se sintió al participar en el concurso? ¿Esperaba recibir tantas votaciones?

—La verdad es que no, porque estuve de viaje, me fui de vacaciones a Portugal y ni siquiera supe en qué posición quedamos hasta que me llamaron. No me lo esperaba para nada.

¿Qué ha sido lo más especial o significativo de esta experiencia?

Sin duda, la ilusión de mi hija. Cuando nos llamaron para decirnos que habíamos ganado, se puso tan contenta… Fue una emoción muy bonita verla tan feliz.

