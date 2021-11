Ricardo Rivero, candidato a rector: “Hemos demostrado que se pueden conseguir resultados incluso en circunstancias adversas”

El catedrático de Derecho Administrativo Ricardo Rivero está dispuesto a revalidar la victoria que consiguió hace cuatro años. Asegura que tiene un equipo competente y un programa realista con medidas concretas.

–¿Por qué tiene que votarle la comunidad universitaria?

–El agradecimiento a la comunidad universitaria que he expresado siempre se traduce en un equipo de sobresalientes capacidades, de especialistas en sus áreas de competencia, y en un programa con acciones acordadas con representantes de estudiantes, del personal de administración y servicios y también del profesorado. Medidas como las becas de inserción, la mejora de la carrera profesional, los nuevos sexenios para el personal de administración y servicios, las convocatorias de plazas y las promociones para el personal docente e investigador están reflejadas en el programa de manera precisa, concreta, cuantificada y con un horizonte temporal. Esas son buenas razones.

–¿La universidad se ve de otra manera cuando se está al frente?

–En estos cuatro años de gestión que han sido tan extraordinarios, primero por la conmemoración del VIII Centenario y segundo por el año y medio de pandemia, hemos demostrado que incluso en circunstancias muy adversas como las que hemos tenido que gestionar y superar se pueden conseguir resultados. Si la comunidad universitaria renueva su confianza en este proyecto, demostraremos lo que podemos hacer en cuatro años normales.

–¿Pero, ha cambiado su visión?

–En realidad, solo estoy más convencido que hace cuatro años de las capacidades y de las oportunidades de la fantástica comunidad universitaria salmantina. Tengo tanta ilusión o más, tantas ganas o más de servir a la comunidad universitaria de las que tenía hace cuatro años y estoy convencido de que podemos lograr mayores resultados. Identificar las dificultades es un primer paso para superarlas, yo he trasladado con mi gestión una voluntad determinada de vencer las dificultades con decisiones concretas. En esos momentos decisivos, en mi responsabilidad y en mi deber, no me he retraído ante las dificultades y algunas he vencido con el esfuerzo y la ayuda de la comunidad universitaria.

–En campaña se hacen muchas promesas ¿hasta qué punto ha cumplido?

–En la medida en que las circunstancias lo posibilitan. Hay procesos que están en marcha para completarse y otros que no se han culminado, pero hemos tenido un año y medio de pandemia. Lo que ponemos en el programa lo vamos a hacer y aquello que está pendiente lo vamos a completar. En el tiempo que hemos dispuesto, y teniendo en cuenta las circunstancias peculiarísimas de este periodo de gobierno en la Universidad, prácticamente con un año y medio de gestión regular, el grado de cumplimiento es muy alto.

–De su equipo inicial solo quedan dos vicerrectores ¿por qué tantos cambios?

–Obedecen a distintas circunstancias: ha habido vicerrectores que han seguido otra trayectoria y otros que preferían no continuar en el segundo periodo, así que he adelantado el relevo para que el equipo estuviera experimentado en la gestión y se contrastaran sus capacidades. La pandemia ha sido muy agotadora para todo el mundo, por eso mi agradecimiento a cada persona que ha contribuido a la gestión ha sido constante.

–En su equipo hay personas que hace cuatro años iban con Juan Manuel Corchado, ¿ha habido un pacto?

–Esa denominación es inadecuada. Hay personas que representan notables capacidades en la Universidad que no respaldaron este proyecto hace cuatro años y que hoy sí se sienten identificadas e incluidas en un proyecto integrador. Personalizar eso en un nombre o en una suerte de acuerdo es una descripción malintencionada, en mi opinión, porque no se ajusta a la realidad de un esfuerzo de integración de distintas sensibilidades. Parece que en este país no se entiende que se sumen capacidades y hay personas que prefieren polarizar y dividir. Mi forma de gestionar siempre ha sido integrar, quizás convendría recordar lo que sucedió hace cuatro años porque la transición de este Rectorado fue la menos excluyente de las que se recuerda. Sumar capacidades es positivo y hay personas muy valiosas que no me votaron hace cuatro años porque preferían otra candidatura, en concreto la de Juan Manuel Corchado, que tenía sus fortalezas, y esas personas observan en este momento que se ha apoyado sus proyectos y no ven ninguna razón para un “quítate tú para ponerme yo”. Quien intente describir la integración como algo negativo lo que quiere es alimentar la división y el enfrentamiento entre compañeros.

–Una palabra para definir al equipo.

–Efrem Yildiz, políglota; Javier González, eficiencia; Nicolás Rodríguez, fuerza; María José Rodríguez, inteligencia; José Miguel Sánchez, agudeza; David Díez, paciencia; Celia Aramburu, diplomacia; Ana Martín, excelencia; Josefa García, prudencia, y Ricardo López, astucia.

–Ha presentado al gerente como parte de su equipo aunque su continuidad depende del Consejo Social.

–Es que Ricardo López ha sido y es un excelente gerente. Por supuesto, la propuesta tiene que ser del Consejo Social, pero su gestión en el impulso de las acciones de gobierno para el personal y el tándem que hace con el vicerrector de Economía, Javier González, es muy potente y garantiza la salvaguarda y buena gestión de los intereses económicos de la institución. Un presupuesto de cerca de 240 millones de euros tiene que estar en manos experimentadas, ponerlo en manos de alguien que no haya gestionado nunca nada de ese tamaño tiene sus riesgos.

–Ha dicho la ministra de Educación que trabaja en un nuevo modelo de EBAU para dentro de dos años con más contenidos comunes. ¿Les han informado?

–Al menos por fin se reconoce que esto tiene sentido, pero necesitamos ese cambio con urgencia.

–Una asignatura pendiente sigue siendo una mayor financiación, ¿puede garantizar que esto va a cambiar?

–Creo que con esta gestión hemos demostrado que colaboramos lealmente con las instituciones de nuestro entorno y que ejercemos responsablemente la autonomía universitaria. Siempre he reivindicado los intereses de la Universidad de Salamanca, y en momentos muy difíciles y en decisiones muy importantes, he logrado realizar el interés de la Universidad de Salamanca. Creo que en el reconocimiento de la financiación adecuada también conseguiremos ese objetivo.

–Habla mucho de los fondos de recuperación económica, ¿cómo van a llegar los 60 millones que tiene en el programa?

–Tenemos previstas reuniones con la Oficina Económica de Moncloa y tengo en agenda una videoconferencia con la vicepresidenta Calviño para hablar de eso. El dinero vendrá de los 70.000 millones que recibirá España y nos han avanzado que preparemos solicitudes por ese importe, así que hemos empezado ya a gestionarlo.

–Ha prometido la desaparición de las tasas propias, ¿qué coste supondrá para la Universidad?

–Un coste asumible que ha computado el vicerrector de Economía y que vamos a compensar porque vamos a seguir atrayendo más estudiantes. Supone un esfuerzo presupuestario y nuestro programa lo contempla, pero tenemos que lanzar a los estudiantes un mensaje de correspondencia por su confianza en la Universidad de Salamanca porque en este periodo de pandemia una universidad como la de Salamanca, que atrae estudiantes de todo el mundo, podría haber perdido miles de estudiantes de no haber gestionado la crisis como lo hemos hecho y, sin embargo, siguen viniendo con lo importante que es eso para la Universidad y para todo el entorno, porque la pérdida de estudiantes que se vivió en periodos anteriores tuvo un fuerte impacto. Nosotros revertimos ese proceso y medidas como las que llevamos en nuestro programa harán que vengan más estudiantes y eso supondrá más ingresos para la Universidad y el entorno.

–Es la primera vez que hay solo dos candidatos y de Letras, ¿cambia la campaña esta situación atípica?

–La verdad es que los compañeros saben que me interesa tanto la ecología y la enfermería, como la ingeniería y la psicología. Ser rector es demostrar sensibilidad hacia todas las disciplinas y las ciencias y la verdad es que creo que todos los compañeros que han hablado conmigo en estos años saben de mi sensibilidad hacia todas las disciplinas.

–Pero el hecho de que sean solo dos candidatos, ¿cambia mucho la campaña?

–Bueno, uno tiene que gestionar lo que haya.

–Una idea que resuma su programa.

–Agradecimiento a la comunidad universitaria, por eso proponemos medidas completas que lo reflejan como la eliminación de las tasas y las becas de inserción profesional para los estudiantes; la carrera profesional y los nuevos complementos retributivos para PAS y PDI, la promoción y la ayuda a todos los docentes.