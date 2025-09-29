Los Reyes Magos encargan los caramelos para su desfile en Salamanca: 44 por cada menor de 15 años El próximo 5 de enero Sus Majestades lanzarán durante la cabalgata cuatro toneladas de dulces

Los Reyes Magos ya han hecho su pedido de caramelos para la cabalgata del próximo 5 de enero por la capital del Tormes. Muy previsores, tres meses y medio antes del desfile Sus Majestades ya han solicitado cuatro toneladas de caramelos variados con la condición de que se los entreguen antes del 31 de diciembre.

A través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, el Ayuntamiento de Salamanca ha licitado ya este contrato de suministro de 2.800 caramelos blandos con sabor a fruta y otros 1.200, duros de «limón, naranja, fresa, cereza, manzana, plátano, cola, mora...».

Conforme a los pesos que se establecen en los pliegos, serían unos 350.000 blancos —con un peso de ocho gramos cada uno— y otros 343.000 de la otra variedad —de 3,5 gramos—. De acuerdo con estas cifras, por cada niño menor de 15 años que reside en la ciudad charra, aproximadamente 15.800, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Gaspar, Melchor y Baltasar y su comitiva lanzarán aproximadamente 44 caramelos. No obstante, estos solo son los dulces que comprará el Consistorio, pero otras entidades e instituciones participantes sumarán más kilos a estas cantidades.

A poco más de tres céntimos por cada caramelo, las arcas municipales destinan a la compra de caramelos este año 21.396 euros —IVA incluido—, un 1,7 % más que el pasado año. Para que ningún niño se quede sin caramelos, el Ayuntamiento establece en las condiciones del contrato que todos los caramelos sean sin gluten, aptos para celiacos. Además, deben ser 100 % libres de alérgenos —sin ninguno de los catorce recogidos en la directiva europea 1169/2011—. En la misma línea, los pliegos fijan que no podrán contener colorantes artificiales, gelatina animal de origen porcino ni organismos genéticamente modificados.