Imagen del Paseo de los Madroños inundado.
Imagen del Paseo de los Madroños inundado. FOTOS: M. Á. G.-M.

El reventón de una tubería 'inunda' el Paseo de los Madroños

El incidente ha tenido lugar pasadas las 19:30 horas de la tarde de este jueves, 14 de noviembre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

Una gran cantidad de agua ha anegado el cruce entre el Paseo de los Madroños y la calle Río Agadones después de que se haya producido la rotura de una tubería.

El incidente se ha producido pasadas las 19:30 horas de la tarde de este jueves, 14 de noviembre, casi a la altura del número 81 de la Avenida de los Cipreses.

Por el momento, se desconoce qué ha causado que una gran cantidad de agua haya brotado de una de las alcantarillas. Según testigos presenciales, se debería a unos trabajos de canalización que se han acometido hace unos días en la misma localización.

Hasta el lugar, se han desplazado la Policía Local y efectivos de Aqualia, que han pedido a los propietarios de los coches que se encontraban estacionados en batería en la zona que retirasen sus vehículos para poder acometer las labores de limpieza de la calle y la reparación de la tubería dañada, de fibrocemento DN150.

