Revelador estudio sobre cómo tratar las taquicardias que generan muerte súbita

El Hospital de Salamanca ha participado en un ambicioso estudio cardiológico -liderado por el Gregorio Marañón- que ha durado más de diez años y que ha demostrado lo contrario de lo que muchos especialistas hacían: la mejor forma de tratar a un paciente con taquicardias ventriculares es de la forma más invasiva -una ablación-, en lugar de utilizar tratamientos más conservadores como las pastillas.

El doctor Javier Jiménez Candil, jefe de Unidad de Arritmias y Electrofisiología Cardíaca Invasiva del Hospital de Salamanca, destaca que el centro salmantino “es el tercero que más pacientes ha aportado” a una investigación exclusivamente española y de notable impacto, puesto que ha sido publicada en el ‘Journal of the american college of cardiology’.

“Hemos aportado una evidencia científica y sólida sobre cómo tratar a pacientes con taquicardias ventriculares”, explica Candil. Las taquicardias ventriculares hacen que el corazón lata de una forma muy rápida y descontrolada, lo que aumenta el riesgo de sufrir la llamada ‘muerte súbita’. “En Salamanca tratamos numerosos casos de taquicardias ventriculares y es una de las secuelas más habituales después de haber sufrido un infarto, lo que sucede es que pueden tardar en aparecer hasta meses, e incluso años, después de haber sufrido un infarto”, aclaran.

Cuando los cardiólogos reciben a estos pacientes se plantean dos opciones: administrarles unas pastillas antiarrítmicas o practicar una ablación, que consiste en destruir una parte del tejido del corazón que está causando esos latidos irregulares.