Varios conductores repostan carburante en una gasolinera de la ciudad este verano. ALMEIDA

La reunión de Trump y Zelenski da impulso al precio del carburante

Las estaciones de servicio prevén subidas de cara a la vuelta de las vacaciones

Alejandro Sardón

Salamanca

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:15

Las estaciones de servicio prevén una subida en los precios de los carburantes cuando se aproxima la vuelta de vacaciones para miles de salmantinos. Tras un inicio tranquilo del mes de agosto con el precio de la gasolina bajando ligeramente —tónica que arrastraba ya desde el mes de julio tras un inicio del período estival con fuertes subidas—, la tendencia al alza se produce tras la reunión del pasado martes en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodímir Zelenski.

«Los mercados no son muy optimistas, la bajada que se estaba produciendo se ha contenido», apuntaba David Sánchez Stéphan, gerente de Cetramesa, empresa que gestiona el Centro de Transportes y Mercancías de Salamanca. Destaca además ese próximo impulso que vivirán los precios en las semanas posteriores: «La previsión es que la tendencia sea ascendente de cara al regreso de las vacaciones de verano. Eso nos permitirá a los minoristas recuperar ciertos márgenes», argumentaba Sánchez Stéphan.

Actualmente, el precio de la gasolina de 95 octanos en la provincia de Salamanca tiene un precio medio de 1,48 euros por litro. Desde la gran subida a principios de verano, lo cierto es que el coste ha bajado, pero de forma muy leve. Con respecto a la última semana de junio, ha descendido un 0,7%. Desde hace tres semanas —cuando marcó el mínimo en este período vacacional—, ha subido un 0,4%, una cifra casi imperceptible pero que puede suponer el inicio de ese impulso en los precios.

En el caso del gasoil, el litro se paga actualmente a una media de 1,45 euros, cifra muy similar a la del principio del verano. Sin embargo, en este caso se ha producido la tendencia contraria a la gasolina: a finales de julio y principios de agosto alcanzó su pico máximo desde Semana Santa en las estaciones salmantinas con 1,47 euros por litro, igualándose al importe de la gasolina.

Las gasolineras «low cost» de Carbajosa y Santa Marta —Plenergy, Petroprix y Ballenoil— vuelven a situarse como las más económicas con precios en torno a los 1,279 euros el litro de gasolina y 1,239 el de gasoil. En el otro extremo, los repostajes más caros se encuentran en Pedrosillo el Ralo con 1,589 y Villares de la Reina con1,579 euros el litro de gasolina. Las cifras más altas en el gasoil están también en Pedrosillo el Ralo —1,544 euros— y en la N-630 a la altura de Las Torres con 1,529 euros el litro.

