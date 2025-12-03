Retrasos, paradas saturadas y sin refuerzos: el PSOE pide una solución al bus El Grupo Municipal presentará una moción en el pleno de este viernes para resolver las incidencias con un grupo de trabajo

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

Las deficiencias del servicio municipal de autobús centrarán una de las mociones que el grupo socialista presentará en el pleno del próximo viernes. Exigen la creación de un grupo de trabajo a seis bandas para buscar soluciones. Proponen que participen los vecinos, los colectivos de mayores, los sindicatos, la empresa adjudicataria del servicio y los técnicos municipales, además de los grupos políticos.

«Cada vez que denunciamos este tema, especialmente a través de las redes sociales, nos llega un boom de incidencias por parte de los usuarios», ha señalado el portavoz del PSOE, José Luis Mateos, que junto a su compañero Chema Collados se ha desplazado hasta la plaza del Empresario para visibilizar los problemas. Estos fallos, según Mateos, se han intensificado en los últimos meses: retrasos, autobuses que en horas punta van llenos «y que dejan incluso a personas en las paradas».

Tampoco consideran que haya refuerzos suficientes. Mateos ha desgranado las incidencias línea por línea. En la 11 aún no se ha incrementado el autobús previsto —pasar de cuatro a cinco—, a pesar de que esta línea puede llegar a acumular hasta nueve regularizaciones (término que describe cuando un vehículo no sale a la hora). «En la línea 10 pasa más o menos lo mismo», ha explicado. La línea 4, que cuenta con ocho buses, pierde alguno de estos vehículos cuando se destinan a otros servicios.

En la línea 13, según el PSOE, el refuerzo no funciona «porque un autobús va detrás de otro», y la línea 15 no opera los fines de semana pese a que llega hasta el Hospital. Mateos también ha planteado la necesidad de reforzar la línea 5 de Ciudad Jardín, especialmente tras la apertura de varias residencias de estudiantes en este barrio.

«Hay algo muy grave: se están quitando autobuses de otras líneas cuando hay vehículos de reserva», ha añadido Collados, quien también denuncia que, cuando un conductor no puede acudir a su puesto, «no tienen a nadie para sustituirlo». Por último, lamenta que tampoco funcione la app anunciada para informar a los usuarios sobre la ocupación de los autobuses. «Si sabes que va a estar lleno, quizá eliges otra forma u otra línea para ir al trabajo».