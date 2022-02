Retana desvela la petición que le hizo el Papa Francisco con respecto a Ciudad Rodrigo

Unos días después de tomar posesión de las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo, el obispo visitó al Papa Francisco dentro de la visita ‘ad limina’ que tienen que hacer una vez cada cinco años. “Me preguntó qué tal las dos hermanas y me pidió que cuidara de la más pequeña —en referencia a la de Ciudad Rodrigo—”.

Retana reconoció que la elección de un obispo para dos diócesis supone “una pérdida” tanto para Salamanca como para Ciudad Rodrigo en materia del tiempo. “Yo pedí el certificado de bilocalización en Roma” (bromeó). Vengo a servir como obispo y tengo mi equipo de vicarios que me ayudan. Ser obispo de las dos diócesis influye para todo: en la Semana Santa, en mi presencia en las cofradías. La gente con sentido común, lo entenderá perfectamente”. Precisamente, ante la llegada cercana de la Pasión ha reconocido que tendrá que dividirse: Domingo de Ramos, Martes, Jueves y Sábado Santo en Ciudad Rodrigo; y Miércoles, Viernes y Domingo de Resurrección en Salamanca. “Es una Semana Santa dura físicamente y he pedido a las cofradías que no podré estar en sus actos propios y solo lo haré con los actos de la Junta de Semana Santa cuando esté aquí”, puntualizó.

El obispo asumió que las principales tensiones se las ha encontrado en Ciudad Rodrigo y señaló que vivió con dificultad “los momentos duros” en los que se rumoreaba sobre la fusión. “He tenido dos reuniones con dos personas que a mí me parecía que salieron de esta guerra heridas. Me gustaría sanar y poner un bálsamo sobre esta dificultad para tirar todos en la misma dirección”, incidió. Lo mismo señaló sobre el papel institucional de la defensa de un obispo exclusivo. “El alcalde de Ciudad Rodrigo tiene que defender eso. Le toca porque para una ciudad es importante tener un obispo”.