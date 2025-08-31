«Los resultados que nos llegan del trasplante de pulmón en Salamanca son muy satisfactorios»

Javier Hernández Domingo, 31 de agosto 2025, 06:33 Comenta Compartir

La directora de la ONT apura sus últimos días de vacaciones en Salamanca y analiza el presente y futuro de lo trasplantes en el país.

Han pasado ya ocho años desde que se puso al frente de la ONT y han estado llenos de avances y mejoras.

—La verdad es que han sido ocho años de enorme satisfacción porque para mí supuso llegar a un organismo de prestigio internacional por haber alcanzado niveles de excelencia ya en sí mismos difíciles de mantener. Haber mantenido el sistema como era hace ocho años ya habría sido un logro, pero lo cierto es que planteamos introducir mejoras y se han conseguido. Yo soy la directora, pero tengo un equipo de profesionales extraordinarios y nuestra característica es la cohesión perfecta que tenemos con las comunidades autónomas y centros de donación y trasplante. Eso es lo que nos permite introducir mejoras desde el punto de vista cuantitativo, como el incremento de actividades y de acceso a las terapias de trasplante. También otras mejoras cualitativas. Todo, a través de diferentes planes estratégicos como el plan 50x22, que cumplió con todos los objetivos marcados: el de superar los 50 donantes por millón de habitantes y el de superar los 5.500 trasplantes. De hecho, en 2024 se superaron ambos puntos con creces. Eran cifras impensables que aumentan más, si cabe, la distancia entre España con cualquier otro país de nuestro entorno.

¿De cuánto aumento estamos hablando?

- En estos últimos ocho años el trasplante de órganos ha crecido un 30%, que dice mucho de lo que hay detrás de la ONT: formación, organización, cohesión. etc.

Todo lo relacionado con el trasplante de órganos tiene la capacidad de sorprender porque cuando parece que se ha tocado techo y que es imposible aumentar las cifras, idean una vuelta de tuerca que aprovecha más órganos. ¿El futuro pasa por la edición genética?

-La realidad es que en los próximos años nos enfrentamos a un aumento de las necesidades de trasplante porque la población envejece y se desarrollan enfermedades que son inherentes al envejecimiento. Pero los donantes también envejecen. Esto nos pone las cosas más complicadas. No podemos perder de vista alternativas respecto al trasplante convencional. Avances como las técnicas de edición genética y el trasplante 'interespecies'. Esta semana hemos conocido que un pulmón de cerdo modificado genéticamente se ha trasplantado a un humano. Esa posibilidad de modificar genéticamente es una novedad que no se había producido en décadas. Podrá llegar a la práctica clínica asistencial, pero creo que aún falta mucho camino por recorrer. La ONT sí quiere construir a corto plazo un marco para el desarrollo del xenotrasplante y creemos que el Hospital de Murcia puede liderar este avance. En el futuro vigilaremos la creación de organismos bioartificiales, o usar a grandes animales como incubadoras de órganos humanos -conocido como generación de quimeras-, la utilización de células pluripotenciales con capacidad de regenerar órganos dañados, de tal manera que podríamos evitar la necesidad de un trasplante.

¿Se sabe qué tal ha funcionado el trasplante de pulmón de cerdo realizado en China?

-Estos trasplantes se están testando en personas en situación de muerte encefálica, a las que tampoco se puede mantener de manera indefinida con el objetivo de la investigación. Se establecen pautas desde el punto de vista ético y se especifica de antemano los días que se va a exponer a esa persona a la intervención que se le realiza. Entendemos que se habló con la familia que se testaría durante un periodo de tiempo determinado, como fueron esos nueve días. Lo que sí se vio es que durante los primeros días, sí funcionó el órgano y, al menos, no hubo un rechazo hiperagudo.

Lo cierto es que si se logra avanzar en esta vía será el fin de todos los problemas.

-En Estados Unidos, la FDA ha aprobado un ensayo clínico en xenotrasplante renal, que es una gran noticia porque se tratará de un estudio controlado y diseñado para la eficacia y la seguridad de estas personas. El reto que se nos presenta, y al que vamos a dedicar un esfuerzo en los próximos meses, es el de identificar qué paciente es susceptible para este tipo de estudios y cuál debe optar por una opción consolidada y que funciona bien como es el trasplante entre humanos.

¿Por qué órganos de cerdo?

-Porque, aunque no lo parezca, los cerdos tienen muchas similitudes con el humano, son fáciles de criar y luego son animales con coexistencia habitual con el ser humano.

¿Qué referencias le van llegando del programa de trasplante de pulmón de Salamanca?

-Hasta ahora los resultados han sido muy satisfactorios y así nos los expresa el consejero de Sanidad y el equipo clínico. La monitorización que se realiza desde la ONT ha empezado y confirma que puede ser en breve un hospital con un programa consolidado. Es importante decir que el trasplante de pulmón es el que más ha crecido en los últimos años, hasta el punto de que España alcanzó la mayor tasa de trasplante de pulmón del mundo. Previamente habíamos estado entre los primeros, pero nunca habíamos sido los primeros y ahora sí tenemos la mejor tasa del mundo.

¿A qué se debe este crecimiento?

-A que los equipos funcionan muy bien. Es un programa que, junto con el de intestino, se desarrolló más tardíamente. Es un órgano con una complejidad técnica inherente porque está continuamente expuesto al aire del entorno y eso lo hace más susceptible a infecciones, a reactivación inmunológica… Se ha perfeccionado la técnica con donantes complejos y en un trasplante de órgano complejo se han podido flexibilizar los criterios de inclusión en lista de espera. El equipo de Salamanca ha sido de los últimos en incorporarse. Previamente sucedió en Canarias y los primeros meses demuestran la buena preparación que existía en los equipos del Hospital de Salamanca. Los resultados nos hacen ser optimistas.

Está prevista la incorporación de especialistas salmantinos al programa regional de trasplante cardiaco, que todavía no se ha producido.

-En este caso, Castilla y León cuenta ya con programa de trasplante cardiaco, pero no contaba con el de pulmón, por lo que los pacientes se derivaban a Santander o Madrid. Se priorizó, lógicamente, el programa de pulmón frente al de corazón, que en los últimos años ha estado muy estable. Por otra parte, creo que este año veremos un incremento de la actividad de trasplante cardiaco por el programa en asistolia. Aunque ha crecido la donación, no vimos necesariamente un crecimiento del trasplante cardiaco. Sí sucedió en renal, hígado, pulmón… pero el corazón es más complicado porque es un órgano más difícil para trasplante con éxito en edades avanzadas. Hay 18 equipos de trasplante cardiaco en España. La actividad está atomizada y eso no es bueno, pero vamos a ver qué pasa porque un reto de este año era potenciar la actividad en asistolia para el trasplante de todo tipo de órganos. Estoy muy orgullosa de eso. Trasplantar el corazón de personas fallecidas parecía ciencia ficción, pero lo hemos conseguido. Vemos una respuesta impresionante del programa de asistolia y digo esto porque estoy segura de que, gracias a la asistolia, este año vamos a ver un crecimiento del trasplante cardiaco como no habíamos visto en muchos años y que, presumiblemente, hará que cambie el panorama de la organización de trasplante cardiaco en nuestro país.

En otras ocasiones ha hablado del problema del tráfico de órganos. ¿Es tan habitual esa práctica?

-Desgraciadamente existe en varios países del mundo. En España no. No digo que no pueda haber intentos, pero con nuestros programas sólidos, nuestra legislación y nuestro control, se identificaría cualquier intento de burla al sistema. Estamos muy preparados, pero en otros países sí existe. Son lugares con sistemas vulnerables, donde los sectores más desprotegidos son fuente de órganos para los ricos que viajan desde el primer mundo, o gente con dinero que en su país no puede acceder al trasplante por contraindicaciones, o porque no quieren esperar. Se van a otro país, pagan y logran un trasplante. Existen redes de intermediarios que actúan como facilitadores. En España he tomado esto como algo personal. Llevamos años luchando contra esta esclavitud que vulnera derechos fundamentales y que es un riesgo para la salud pública e individual. Hemos llevado la voz cantante en la lucha contra esta actividad y hemos sentado bases para prevenir este tipo de delitos, y para combatirlos. También lideramos desde España una red de puntos focales para luchar contra delitos en el ámbito del trasplante en Europa, donde registramos continuamente posibles casos de tráfico y viajes para trasplantes. Estoy muy satisfecha del trabajo que hacemos para cooperar con otros países y ayudar a construir buenos programas de trasplante.

Deben existir pocos ámbitos en los que España sea tan claro líder y referente para el resto del mundo.

-¿Alcaraz? (bromea). Realmente hay una condición 'sine qua non' y es nuestro sistema nacional de salud, que es clave. De carácter público, universal y donde cualquier paciente que necesite algo tan costoso como un trasplante, pueda acceder a él. Esta condición es clave. No es suficiente, pero sí imprescindible.