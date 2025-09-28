La respuesta salmantina a la última ocurrencia de Trump: «Va para Nobel de la medicina» El catedrático José Ramón Alonso asegura que no hay ningún criterio científico que sostenga las declaraciones del presidente de EEUU para relacionar el consumo de paracetamol en embarazadas con el autismo

Domingo, 28 de septiembre 2025

Las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, en las que vinculaba el consumo de Tylenol, la popular marca de paracetamol, durante el embarazo con el desarrollo de autismo, han generado estupor y preocupación entre expertos y asociaciones de autismo en Salamanca. Trump aseguró en una conferencia: «No consuman Tylenol, no se lo den a los niños». Argumentó que el fármaco sería un causante del autismo, pese a que médicos y especialistas lo consideran seguro y necesario en casos de fiebre o dolor durante la gestación.

El neurobiólogo y catedrático de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso, se mostró sorprendido y crítico ante estas afirmaciones, en declaraciones a LA GACETA. Alonso recordó que la comunidad científica lleva más de una década investigando los posibles factores asociados al autismo y subrayó que «no existe ningún nivel científico que avale estas declaraciones». Aunque algunos estudios iniciales sugirieron un ligero aumento de riesgo, los trabajos más recientes y rigurosos no encuentran ninguna relación entre el paracetamol y el autismo. «Nadie es responsable del autismo de un niño, y menos las madres, que se dejan la piel por ellos», afirmó Alonso, destacando que las guías clínicas internacionales recomiendan el uso de paracetamol durante el embarazo para tratar fiebre, dolor de cabeza o malestar general.

También alertó sobre los riesgos de difundir mensajes sin base científica: «Las vacunas son el mejor invento de la humanidad: baratas, eficaces y responsables de la erradicación de enfermedades como la viruela o la polio. Difundir mensajes sin fundamento pone en riesgo la salud pública y añade una carga injusta sobre las familias». Con un toque irónico, Alonso añadió: «Ya solo falta que nominen a Trump para el Premio Nobel de Medicina también».

Por su parte, Carmen Calvo, presidenta de la Asociación Ariadna Autismo Salamanca, expresó su estupor e incredulidad ante las afirmaciones de Donald Trump y advirtió sobre la ansiedad que pueden generar en las mujeres embarazadas y en las familias con hijos recién diagnosticados. «Este tipo de mensajes puede crear inseguridad y sentimientos de culpa innecesarios entre las madres. El paracetamol sigue siendo seguro y necesario en casos de fiebre alta o dolor durante el embarazo», aseguró Calvo.

La presidenta destacó también la importancia de que los líderes políticos se rodeen de asesores competentes y subrayó los avances en Salamanca y Castilla y León en materia de atención a personas con TEA.

La reacción de Alonso y Calvo pone de relieve la necesidad de información basada en evidencias científicas, frente a mensajes que pueden generar alarma innecesaria y afectar tanto a la salud física como mental de las familias con hijos con autismo.