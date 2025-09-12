Un respiro en la 'sangría' de autónomos: un centenar más que al empezar el año

Carlos Rincón Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

En la última década Salamanca ha perdido 2.439 autónomos, un 8,8 %. La presión fiscal que soportan y los riesgos que asumen están detrás de esta sangría de los trabajadores por cuenta propia, según las patronales salmantinas. Algunos de ellos se dan de bajar para constituir empresas limitadas, según explican los empresarios. Sin embargo, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social apuntan a un pequeño respiro en la pérdida de autónomos. Desde enero hasta agosto, los afiliados que se encuentran en este régimen han aumentado en más de un centenar, al pasar de 25.075, en enero, a 25.181, un aumento del 0,48 %.

Es nuevamente la hostelería el principal motor en el crecimiento de los autónomos que se ha experimentado en los primeros ocho meses del año. Al igual que es el sector que más empleo genera, también es en el que más se dan de alta los trabajadores por cuenta propia, que en agosto ascendieron a 2.519, casi un centenar más que a principios del año. También se percibe entre los emprendedores el «resurgir» que está viviendo la construcción, un sector al que se han sumado 55 autónomos hasta alcanzar los 2.899, más incluso que los que están al frente de bares y restaurantes.

Por el contrario, los dos ámbitos con más autónomos de Salamanca continúan perdiendo emprendedores. Más de 91 se han dado de baja en lo que va de año en el comercio, donde aún hay casi otros 5.300, y otros 38 han renunciado en el ámbito de la agricultura y la ganadería, donde aún son 4.912. También han descendido los autónomos que trabajan en la enseñanza.

Temas

Hostelería

economia

Empresas