Imagen del rescate al ave por miembros de la Junta.
Imagen del rescate al ave por miembros de la Junta. FOTO Y VÍDEO: CÁNDIDO PONTE

Rescatan a un buitre herido en la avenida Carmen Martín Gaite

Un vecino de la zona dio el aviso al 112

La Gaceta

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:28

Miembros de la Junta de Castilla han tenido que intervenir en la tarde de este martes en un campo ubicado en la avenida Carmen Martín Gaite, junto al cementerio San Carlos, para rescatar a un buitre herido.

La alerta llegó de un vecino que paseaba a su perro y se percató de la situación. Tras avisar al 112, pocos minutos después se personaron miembros especializados en aves que, a pesar de la resistencia, pudieron socorrerlo. Según testigos, se trataba de un buitre leonado por sus características y dimensiones.

