El repunte del precio de la luz impulsa la mayor subida del IPC en más de un año La energía se encarece un 11,2 % por la subida de la electricidad mientras la cesta de la compra modera ligeramente su escalada

Carlos Rincón Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:43

La mayor subida del coste de la vida en Salamanca desde junio de 2024. Es el balance que dejan los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados este miércoles. En julio se registró un incrementó anual del 3,3 % impulsado principalmente por la subida del precio de la luz.

El subgrupo de electricidad, gas y otros combustibles se ha encarecido en el último año un 11,2 %, la quinta mayor subida desde el verano de 2022. No obstante, fue todavía más pronunciada entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.

Tras la pronunciada subida de junio, la cesta de la compra moderó el pasado julio ligeramente su ascenso, que aun así sigue siendo importante. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas se han encarecido en el último año un 3,8 %.