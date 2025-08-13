Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer encendiendo la lavadora. ARCHIVO

El repunte del precio de la luz impulsa la mayor subida del IPC en más de un año

La energía se encarece un 11,2 % por la subida de la electricidad mientras la cesta de la compra modera ligeramente su escalada

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:43

La mayor subida del coste de la vida en Salamanca desde junio de 2024. Es el balance que dejan los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados este miércoles. En julio se registró un incrementó anual del 3,3 % impulsado principalmente por la subida del precio de la luz.

El subgrupo de electricidad, gas y otros combustibles se ha encarecido en el último año un 11,2 %, la quinta mayor subida desde el verano de 2022. No obstante, fue todavía más pronunciada entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.

Tras la pronunciada subida de junio, la cesta de la compra moderó el pasado julio ligeramente su ascenso, que aun así sigue siendo importante. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas se han encarecido en el último año un 3,8 %.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en La Alberca, Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  2. 2 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca
  3. 3 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  4. 4 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  5. 5 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»
  6. 6 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  7. 7 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  8. 8 La orquesta familiar que lleva cuatro décadas dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200»
  9. 9 Confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca
  10. 10 Medios aéreos y terrestres extinguen un incendio en la zona del Colorino, en la sierra de Candelario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El repunte del precio de la luz impulsa la mayor subida del IPC en más de un año

El repunte del precio de la luz impulsa la mayor subida del IPC en más de un año