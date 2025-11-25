Repuestos Matías refuerza su apuesta por el servicio

Las instalaciones de Repuestos Matías, en el Polígono Montalvo III, ofrecen una gran comodidad a sus clientes para que realicen sus compras.

Con más de 60 años de historia, Repuestos Matías ofrece a sus clientes las mejores instalaciones situadas en la calle Vertical 2ª, nave 4, del polígono industrial El Montalvo III. Este cambio representa una apuesta por la modernización, la comodidad y el crecimiento, con un espacio más amplio, diáfano y adaptado a las necesidades actuales del sector.

La nueva sede permite ofrecer un servicio más ágil y eficiente gracias a una superficie mayor, un incremento del stock disponible y un acceso mucho más cómodo para los clientes. El amplio aparcamiento y la facilidad de entrada han sido factores clave en esta reubicación. «Tenemos más productos para dar un mayor y mejor servicio, pero seguimos siendo los de siempre», explica Miguel Matías, gerente del negocio, quien subraya la excelente acogida del cambio. «Desde que nos hemos instalado aquí, estamos funcionando muy bien», destaca.

Con una amplia experiencia en el ámbito del motor, el campo y la ganadería, Repuestos Matías se ha convertido en un establecimiento de referencia gracias a su combinación de primeras marcas y un asesoramiento profesional basado en décadas de trayectoria. La empresa familiar ha logrado unir veteranía y juventud en un equipo que mantiene un firme compromiso con la calidad y la atención personalizada.

Mantener un amplio stock se ha convertido en una de las señas de identidad de la compañía, que busca responder con rapidez y eficacia a las necesidades tanto de particulares como de talleres, profesionales del transporte, agricultores y ganaderos. Además, la empresa ha adaptado sus procesos a las nuevas tecnologías y a las exigencias del siglo XXI, y ha reforzado su apuesta por la agilidad en cada servicio.

Entre los trabajos en los que destacan figuran la fabricación, montaje y adaptación de latiguillos de alta y baja presión, el diseño de sistemas hidráulicos y la reparación de zapatas de frenos o discos de embrague. A ello se suma una extensa gama de productos que incluye sistemas de elevación, mangueras industriales, lubricantes, baterías, tornillería, rodamientos, herramientas industriales o material eléctrico, entre muchos otros.

Información y contacto

Calle Vertical Segunda, nave 4, Polígono Montalvo III, 37188, Carbajosa

923216056

Página web