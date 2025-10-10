La renta media en Salamanca representa tan solo un tercio de lo que ganan en Pozuelo En la urbanización madrileña de La Moraleja sus vecinos ingresan seis veces más que en los barrios trastormesinos

Carlos Rincón Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Un vecino de Pozuelo de Alarcón (Madrid) dispone de una renta media al año que supera los 88.000, una cuantía que triplica los ingresos de un vecino de la capital del Tormes (24.247). Es el único de los 66 municipios incluidos en la Estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la Agencia Tributaria en el que la renta media disponible es tres veces superior a la de Salamanca. Sin embargo, hay otros cuatro en los que sus contribuyentes ganan más del doble que en esta ciudad. Se trata de Boadilla del Monte (70.869), Sant Cugat del Vallès (66.073), Alcobendas (60.576) y Majadahonda (60.171). Las Rozas (58.173) se queda muy cerca.

Si se atiende al análisis por códigos postales, los vecinos con mayor renta viven en La Moraleja, urbanización residencial de lujo situada en Alcobendas. Si se compara con los ingresos de un salmantino que reside en los barrios de la zona trastormesina, tienen unos ingresos seis veces superiores. Frente a los 135.795 euros de renta media disponible que hay en esa urbanización, en San José, La Vega, El Zurguén y Tejares, rondaría los 24.460. La diferencia no es tan abultada si la comparación se realiza con quienes viven en los entornos de la Plaza Mayor, pero aun así en La Moraleja ganan cuatro veces más.

Lo cierto es que la capital del Tormes se encuentra entre los veinte municipios incluidos en este estudio en los que sus ciudadanos tienen un menor poder adquisitivo. Ingresan menos, en Córdoba (24,044), Orense (23.736), Badajoz (23.595), Jaén (23.588), Almería (22.869), Huelva (22.392) y Roquetas de Mar (20.314), entre otros.