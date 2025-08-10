Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel García, junto a la escultura del 'Rapto de Europa', ya restaurada. FOTOS: ALMEIDA

El 'renacimiento' de la escultura urbana: del color de Europa al avión de juguete

El restaurador Miguel García ya ha rehabilitado la 'Mujer tendida' y 'El Rapto de Europa' y, tras un escaneo 3D, recuperará la nariz de una de las estatuas de la plaza de Gabriel y Galán

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:45

Europa y el toro a cuyos lomos se encuentra no eran originalmente blancos. Para tapar una pintada vandálica, fue repintada de ese color. Pero durante su restauración, Miguel García dio con el 'beige' original. Y, tras semanas trabajando en la recuperación de la obra de Agustín Casillas, hoy esta escultura de La Alamedilla que representa el mito griego del 'Rapto de Europa' ha recuperado su imagen original. Es la segunda de las obras del 'renacimiento' de la escultura urbana que se está llevando a cabo en Salamanca. Previamente fue la 'Mujer dibujando en la tierra', del mismo autor y también ubicada en el céntrico parque, la que pasó por un proceso similar de limpieza y rehabilitación.

'Mujer dibujando en la arena', ya restaurada.

Pero el trabajo no ha acabado, antes de las Ferias y Fiestas de septiembre el restaurador tendrá recuperadas otras cuatro esculturas muy representativas de la capital del Tormes, que durante décadas han formado parte del paisaje urbano de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Desde este sábado comenzará a restaurar el escudo del municipio que también se encuentra en La Alamedilla.

El restaurador, con el escudo municipal de La Alamedilla.

Una grieta amenaza la integridad de esta pieza de piedra, que debe someterse a un proceso de saneamiento para retirar la 'microvegetación' que recubre parte de la pieza, que ya se encuentra vallada para que el profesional pueda centrarse en su recuperación.

'La Montaraza', sin nariz.

En paralelo, Miguel García comenzará los trabajos para que 'La Montaraza' vuelva a respirar. Tras un escaneo 3D e inspirándose en su compañera, el restaurador tratará de reproducir la nariz que le falta a una de las dos mujeres que protagonizan el poema de Gabriel y Galán y cuyas esculturas, obra de Juan Cristóbal González, escoltan a la del autor que dan nombre a la plaza en la que se encuentran. La figura femenina ha sido víctima recientemente de un nuevo acto vandálico y tiene carmín rojo en los labios, que también será necesario limpiar.

El proceso de recuperación continuará por otra pieza de Casillas, aunque no se centrará en la escultura, sino en la inscripción que se encuentra junto a las figuras del Lazarillo de Tormes y su ciego amo. Mediante la técnica del puntillismo y con un tono diferente para que el observador pueda percibir que se ha producido una restauración, recuperará las letras de 'Vítor' escritas con 'sangre de toro'.

'El niño del avión', de Agustín Casillas, en Carmelitas.

Pero el reto que más preocupa a Miguel García es la recuperación de una obra, también de Agustín Casillas, que varias generaciones de salmantinos asocian a recuerdos de juventud. 'El niño del avión', situado en el paseo de Carmelitas, necesita una importante rehabilitación. De hecho, el juguete que el infante sujeta en la mano está partido y habrá que añadirle la parte que ha desaparecido. El restaurador explica que hasta que no se suba a la grúa que le permitirá acercarse a la pieza no puede saber con exactitud cuál es el estado de la pieza.

Con ello, concluirá, previsiblemente antes del 5 de septiembre, este proceso de 'rejuvenecimiento' de algunos elementos urbanos que decoran la ciudad desde hace décadas. Ya en 2017 el Consistorio acometió un plan de limpieza y señalización turística con el que mejoró el estado de gran parte del centenar de estatuas que embellecen calles y parques de la capital. El proyecto actual solo se centra en seis piezas. La mayoría de ellas son obra de Agustín Casillas, autor de trece de las esculturas expuestas en las vías urbanas de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las carnicerías se preparan para una subida inminente de uno de sus mejores productos: «Viene gente a los pueblos y...»
  2. 2 Invasión en Salvatierra de Tormes: cientos de vehículos acampan de manera ilegal en el entorno del embalse de Santa Teresa
  3. 3 Jorge Rey confirma el día en el que se terminará la ola de calor: «El aire fresco del norte...»
  4. 4 Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir
  5. 5 El bar que gana la Champions en verano: «Aunque haga calor la gente quiere estar aquí»
  6. 6 Controlados los incendios forestales declarados en Ciudad Rodrigo y Herguijuela de la Sierra
  7. 7 Dos jóvenes heridos en una pelea multitudinaria en La Fregeneda
  8. 8 Susto en Capuchinos: una nonagenaria pide auxilio por un incendio en una vivienda
  9. 9 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 9 de agosto?
  10. 10 El centro de inmigrantes de Puente Ladrillo, en el aire 6 meses después

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El 'renacimiento' de la escultura urbana: del color de Europa al avión de juguete

El &#039;renacimiento&#039; de la escultura urbana: del color de Europa al avión de juguete