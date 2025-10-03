Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vítor hecho sobre piedra de Villamayor que se ha regalado a Nadal.

El regalo personalizado que se lleva Rafa Nadal de parte de la Universidad de Salamanca

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:22

Rafael Nadal, ya doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca, no solo se llevará el anillo y el título que le acredita con la máxima distinción del Estudio de vuelta a su hogar.

La catedrática Esther del Brío realizó el encargo al artista salmantino Miguel García de un vítor realizado en piedra de Villamayor donde aparece representada la imagen del tenista con las rodillas clavadas en la pista junto a una raqueta de tenis.

El presente se le ha entregado a Rafael Nadal al término del acto en nombre de la comunidad universitaria, los vicerrectores y el propio rector, Juan Manuel Corchado.

