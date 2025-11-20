Un referente en odontopediatría en Salamanca que impulsa la prevención desde la infancia

El equipo de profesionales de Cuidado Odontológico Infantil, liderado por la doctora Pilar Moreno (tercera por la izda.)

Cuidado Odontológico Infantil (COI) es un referente en odontopediatría en Salamanca. La doctora Pilar Moreno es la responsable de esta clínica que apuesta por incorporar la tecnología de última generación para atender a sus pacientes y donde los profesionales se forman constantemente para estar al día en novedades de tratamientos, materiales y técnicas.

La doctora Moreno subraya que uno de los principales retos de la odontología infantil es lograr que las familias comprendan la importancia de acudir a revisiones con especialistas desde los primeros años de vida. «Es fundamental. Los odontopediatras estamos logrando que exista una concienciación sobre la prevención de enfermedades de la boca», afirma.

Y es que muchas de las patologías que aparecen en la infancia pueden condicionar la salud bucodental en la edad adulta.

Por ello, la correcta evolución de funciones como la respiración, la masticación o la deglución resulta determinante. «El estado saludable de los dientes de leche ayuda al correcto crecimiento del niño», recuerda.

COI también ha apostado por la innovación tecnológica como aliada en el diagnóstico y tratamiento. «El escáner oral nos permite hacer registros en tres dimensiones de la boca de nuestros pacientes, para realizar un estudio más preciso y detallado, haciendo partícipes a las familias del crecimiento y de los cambios orales».

A esto se suma la impresión 3D de la boca del paciente, una herramienta que aporta comodidad en la toma de registros y facilita una planificación más exacta.

Un modelo personalizado

La atención odontológica infantil ha evolucionado hacia un modelo más personalizado, centrado en las particularidades de cada niño. En este sentido, la clínica salmantina lleva años aplicándolo. «En Cuidado Odontológico Infantil siempre hemos apostado por tratar a cada uno de nuestros pequeños pacientes de la manera más personalizada, teniendo en cuenta sus necesidades », destaca Pilar Moreno.

Entre las patologías que se atienden con mayor frecuencia en la clínica, la caries continúa ocupando un lugar destacado.

La doctora recuerda que se trata de una enfermedad pandémica: aproximadamente un 31% de los menores de seis años presenta alguna pieza dental afectada. «La caries dental es, de hecho, la enfermedad más común de la infancia y afecta hasta al 90% de los niños en edad escolar. Pero son muchas las patologías a nivel oral que pueden presentar los niños», añade.

Para combatir el miedo o la ansiedad que muchos pequeños sienten al acudir al dentista, COI fue pionera en Castilla y León en la creación de una unidad de sedación dental específica para pacientes infantiles y personas con necesidades especiales. «Desde el principio tuvimos muy claro que el miedo, la ansiedad o la fobia dental están muy presentes en edades tempranas, por ello fuimos los primeros en ofrecer esta unidad con un equipo de profesionales especializados», explica.

Con más de 12 años de experiencia, Cuidado Odontológico Infantil se ha volcado en crear un verdadero «hogar dental» para los niños. La creación de una clínica dedicada en exclusiva a la atención infantil demuestra su compromiso con la prevención, la divulgación y el acompañamiento continuo en cada etapa del crecimiento.

