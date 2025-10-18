Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ángel Fernández Silva, concejal de Cultura y Turismo, junto a Luis Sánchez, edil de Educación, en el arranque de la Feria. OBES

Reencuentro con los tesoros del libro antiguo

La XXXI edición de la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión arranca en la Plaza Mayor hasta el próximo 31 de noviembre

Belén Hernández

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:33

Comenta

Salamanca vuelve a oler a papel envejecido y a tinta con historia. La Plaza Mayor se ha convertido desde este sábado en una gran librería al aire libre con la inauguración de la XXXI Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, un clásico del otoño salmantino que combina la búsqueda de joyas literarias con un intenso programa cultural que ha comenzado con la actuación de la Banda Municipal de Música para animar el inicio de la feria con temas populares.

El concejal de Educación, Luis Sánchez, ha destacado durante la apertura que la cita «es un punto de encuentro entre libros, lectores y libreros», y ha subrayado la importancia de mantener viva esta tradición en «el mejor escenario posible, la Plaza Mayor».

Durante más de dos semanas, quienes se acerquen podrán descubrir «auténticos tesoros literarios, ediciones descatalogadas o ejemplares imposibles de encontrar», ha señalado, además de participar en conferencias, talleres y presentaciones en la Torre de los Anaya y la Biblioteca Carmen Martín Gaite, dentro del homenaje por el centenario de la escritora salmantina.

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández Silva, ha definido la feria como «una manifestación más de la cultura en la calle, seña de identidad de Salamanca y de este equipo de gobierno».

Fernández Silva ha destacado tres rasgos que la hacen única: su carácter municipal, su extensa duración (casi tres semanas) y su emplazamiento privilegiado en la Plaza Mayor, «la joya de la corona» de la ciudad.

«Pocas ferias del libro antiguo en España están organizadas directamente por los ayuntamientos, y eso demuestra el compromiso de Salamanca con la cultura, la lectura y el conocimiento», añadió el edil, que recordó que el libro «es una forma de cultivar la inteligencia desde la infancia hasta todas las etapas de la vida».

Entre ediciones raras, primeras publicaciones y curiosidades de libreros de toda España, la Feria invita un año más a detenerse entre páginas que resisten al tiempo.

