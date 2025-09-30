Redescubrir a Carmen Martín Gaite en Manhattan La Universidad rescata la parte más lúdica y experimental de la escritora salmantina en una exposición en el Centro Internacional del Español

Música, literatura, collage y paisajes sonoros. La sala de exposiciones del Centro Internacional del Español se ha erigido como un homenaje a la icónica escritora salmantina con la exposición 'Caperucita en Manhattan y otros cuentos de Carmen Martín Gaite'. Situada de forma estratégica a ambos lados de la cámara acorazada donde se custodia el archivo de la autora, la muestra invita a adentrarse en su «faceta más lúdica y experimental», tal y como detalla el responsable del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad, Javier Panera.

¿Cómo lo consigue? A través de dos instalaciones inmersivas de gran formato. La primera de ellas con la que se encontrará el espectador será '¡Miranfú! y otras farfanías sonoras' donde se han amplificados parte de los collages incluidos en 'Caperucita en Manhattan' en un mural junto a los originales expuestos. De fondo, un audio-poema compuesto por Elena Cuesta y Guillermo Coni.

Ampliar Una de las representaciones en las paredes de la muestra. LAYA

En el espacio más amplio, denominado 'Visión de Nueva York', el espectador encontrará ocho de los más de ochenta collages realizados por Carmen Martín Gaite entre septiembre de 1980 y enero de 1981 durante su estancia como profesora en el Bernard College. Así, se combinan imágenes arquetípicas de Nueva York (rascacielos, publicidad, la Estatua de la Libertad) con anotaciones personales de la escritora. De fondo, suena un 'collage sonoro' confeccionado por Alejandro Pascual y Miguel Ramos con grabaciones tomadas en los cinco distritos de Nueva York, remezcladas electrónicamente.

La exposición se podrá visitar en el Centro Internacional del Español (CIE) hasta el 19 de diciembre y ha contado con la participación de varios estudiantes de las titulaciones de Bellas Artes, Sociología y Comunicación Audiovisual y del Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte. Ha estado comisariada por Luis Barrio y es la segunda muestra en la que se usan los fondos del Archivo de Carmen Martín Gaite.