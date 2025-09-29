'El rector expulsado de la Universidad': el cuadro que se incorpora a la Casa Museo Unamuno Éxito de público en la conmemoración del Día de Miguel de Unamuno

La Casa-Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca ha conmemorado con gran éxito de público el «Día de Miguel de Unamuno» incorporando el lienzo «El rector es expulsado de la Universidad» del pintor vasco Ignacio Ipiña. El cuadro ha sido donado por la viuda del artista, la escritora y poeta Blanca Sarasua, y forma parte de la serie «Las huellas de Unamuno», 23 cuadros que se expusieron en Salamanca en 2012, dentro de los actos conmemorativos de «2012. Año de Unamuno» por parte de los Ayuntamientos de Salamanca y Bilbao.

La obra ha podido ser contemplada por primera vez en la Casa-Museo Unamuno gracias a las visitas guiadas y gratuitas que se han llevado a cabo con motivo de los actos de conmemoración del nacimiento y onomástica de Miguel de Unamuno, así como la fecha de su jubilación como profesor de la misma. Una jornada en la que además la Casa-Museo Unamuno ha estrenado nueva página web: https://unamuno.usal.es.

Asimismo, la Facultad de Filología ha colaborado con la Asociación Amigos de Unamuno al acoger una conferencia en el Aula Magna del catedrático jubilado de la USAL, Antonio Heredia, así como la tradicional ofrenda floral realizada por una bisnieta del escritor, Mercedes Santos de Unamuno, en la escalinata del Palacio de Anaya.

El programa de actividades ha sido organizado por la Casa-Museo Unamuno, en colaboración con la Asociación de Amigos de Unamuno y la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca.