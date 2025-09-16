Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El rector, en la feria de bienvenida. ALMEIDA

El rector anuncia la visita de una investigadora palestina a la Universidad

Corchado respalda la decisión de los decanos de Psicología y Derecho de suspender finalmente la charla de la investigadora israelí

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:17

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha respaldado este martes la decisión de los decanos de Psicología y Derecho de suspender la charla prevista para esta semana de una investigadora israelí. «Estamos todos muy preocupados y concienciados con todo lo que está sucediendo en Gaza y esperemos que se resuelva lo antes posible. Esta charla era de una persona que era experta en identificar mentiras aparentemente en interrogatorios policiales, de origen israelí, y se ha decidido cancelar«.

En este sentido, ha señalado que lo último que se quiere hacer desde la Universidad es «generar un conflicto con ello». Ha precisado que la experta estará a disposición de los investigadores interesados. «Para evitar problemas y también porque la sociedad está muy concienciada con todo el problema de Palestina, se ha decidido que lo más sensato sea suspender esa charla». «Se ha rectificado en la dirección correcta», ha insistido el rector ante las preguntas de los periodistas.

Del mismo modo, también ha señalado la preocupación que existe en el seno de la Universidad por la crisis humanitaria que está sufriendo Gaza. También ha recordado que el Estudio ha firmado un convenio con la Liga Árabe de las Ciencias para impulsar la relación con los países árabes, así como a universidades palestinas. De hecho, ha anunciado que próximamente se recibirá a una investigadora palestina «que nos va facilitar el desarrollo de más convenios con universidades palestinas». «Desde la Universidad vamos a ser un ejemplo para mejorar la colaboración que existe en el ámbito universitario con Palestina».

